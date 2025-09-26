New GST Rates: किन सीमेंट कंपनियों ने घटाए दाम, बिड़ला की अल्ट्राटेक और अदाणी की ACC की एक बोरी अब कितने की?

New GST Rates 22 सितंबर से लागू हुई जीएसटी की नई दरों के बाद कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमतों में कटौती कर रही हैं। खाने-पीने के सामान से लेकर घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट के दाम भी कम हुए हैं। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने सीमेंट के दाम 22 सितंबर से पहले ही कम कर दिए थे।

नई दिल्ली। New GST Rates: जनता को महंगाई से राहत मिलना शुरू हो गई है। 22 सितंबर से सामान सस्ते हो गए हैं। सिर्फ खाने-पीने के सामान ही नहीं बल्कि घर बनाने में लगने वाला कंस्ट्रक्शन का सामान भी सस्ता हो गया। घर की जुड़ाई और प्लास्टर में लगने वाली सीमेंट भी सस्ती हो गई है। कई बड़ी कंपनियों ने तो अपने सीमेंट के दाम भी कम कर दिए हैं। भारत की टॉप सीमेंट कंपनियों की बात करें तो नंबर वन पर कुमार मंगलम बिड़ला की अल्ट्राटेक सीमेंट है। इसके अलावा गौतम अदाणी समूह की एसीसी और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियां भी टॉपर हैं।

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे आवास और बुनियादी ढांचे की लागत कम हो गई। जीएसटी रेट कट के बाद इनमें से कुछ ही कंपनियों ने अपने सीमेंट के दाम घटाए हैं। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने 22 सितंबर से पहले ही रेट कट का ऐलान किया था। नए रेट 22 सितंबर से लागू भी हो गए हैं।

अल्ट्राटेक सीमेंट की एक बोरी की कीमत 50 रुपये हुई सस्ती अल्ट्राटेक सीमेंट की विभिन्न प्रकार के सीमेंट की कीमतों में 50 रुपये प्रति बोरी तक की कमी की गई है। उदाहरण के लिए, पीपीसी सीमेंट की कीमत अब 550 रुपये से घटकर 500 रुपये हो गई है, जबकि पीसीसी प्रीमियम एलपीपी की कीमत 600 रुपये से घटकर 550 रुपये हो गई है। कंपनी ने अपने डीलरों को नई दरों पर स्टॉक बेचने का निर्देश दिया है, और नई दरों से पहले भेजे गए किसी भी पुराने स्टॉक की बोरी पर पुराने और नए, दोनों एमआरपी अंकित होंगे।

अल्ट्राटेक ने अपनी वेबसाइट पर नई और पुरानी दरों की जानकारी दे रखी है। कंपनी की वेबसाइट में बताया गया है कि किस राज्य में कौन सी सीमेंट कितने रुपये सस्ती हुई है। आदित्य बिडला ग्रुप की अल्ट्राटेक ने सीमेंट के रेट में कटौती कर दी है। साथ ही साथ 22 सितंबर सीमेंट न्यू जीएसटी रेट में उपलब्ध हैं। लेकिन अदाणी ग्रुप की ओर से अभी रेट को लेकर किसी भी प्रकार की बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, धीरे-धीरे करके कंपनियां न्यू जीएसटी रेट का फायदा कस्टमर्स को देना शुरू कर रही हैं।