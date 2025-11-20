टाटा के चेयरमैन से ज्यादा सैलरी पाने वाले MD और CEO, नंबर 1 को मिले ₹641 करोड़; कौन-कौन बना अरबपति?
ईएमए पार्टनर्स इंडिया के विश्लेषण के अनुसार, नई पीढ़ी की कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलियन-डॉलर सीएक्सओ (Highest Paid CEOs) क्लब में शानदार एंट्री की है। पॉलिसीबाजार के यशीष दहिया ₹641.32 करोड़ के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि विशाल मेगा मार्ट के गुनेंदर कपूर दूसरे स्थान पर रहे। कई अधिकारियों का वेतन टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से भी अधिक है।
नई दिल्ली। एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म ईएमए पार्टनर्स इंडिया ने बीएसई 200 कंपनियों का एक एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस के अनुसार न्यू-एज कंपनियों के टॉप ऑफिशियल्स ने वित्त वर्ष 2024-25 में मिलियन-डॉलर सीएक्सओ क्लब में एक ब्लॉकबस्टर एंट्री की है।
इन्होंने मिलियन-डॉलर सीएक्सओ लिस्ट में टॉप 10 में से चार स्लॉट हासिल किए। मगर हैरानी की बात ये है कि इनमें से कई टॉप ऑफिशियल्स ने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (Natarajan Chandrasekaran) से भी अधिक सैलरी हासिल की है। टाटा संस टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है।
एन चंद्रशेखरन की सैलरी कितनी
बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, एन. चंद्रशेखरन का कुल कंपनसेशन ₹155.81 करोड़ रहा, जिसमें ₹15.12 करोड़ सैलरी और बेनिफिट्स, और प्रॉफिट पर ₹140.69 करोड़ कमीशन शामिल है। यह पिछले साल से 15% ज्यादा था।
ये ऑफिशियल्स एन चंद्रशेखरन से आगे
पीबी फिनटेक (पॉलिसीबाजार) के को-फाउंडर, चेयरमैन और ग्रुप CEO यशीष दहिया ₹641.32 करोड़ सैलरी के साथ भारत में मिलियन-डॉलर CEO की लिस्ट में टॉप पर रहे, जिसमें ₹638.35 करोड़ के एक्सरसाइज किए गए स्टॉक ऑप्शन शामिल थे।
पीबी फिनटेक के एक अन्य को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन, आलोक बंसल, ₹247.98 करोड़ सैलरी के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जिसमें ₹243.46 करोड़ के एक्सरसाइज किए गए ESOP शामिल रहे।
दूसरे नंबर पर कौन
विशाल मेगा मार्ट के एमडी और सीईओ गुनेंदर कपूर लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 598.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं तीसरे नंबर पर आलोक बंसल रहे, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। चौथे नंबर पर रहे संदीप कालरा, जो परसिस्टेंट सिस्टम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO हैं।
कालरा को 148.1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो कि एन. चंद्रशेखरन की सैलरी से थोड़ा ही कम है। लिस्ट में शामिल हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पवन मुंजाल को 109.4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
