आज शेयर बाजार में लिस्ट होगा Netweb Technologies का आईपीओ, निवेशकों को हो सकता है बंपर मुनाफा

Netweb Technologies IPO Listing Today अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। आज शेयर बाजार में Netweb Technologies का आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है। कई एक्सपर्ट के मुताबिक इस आईपीओ से निवेशकों को बंपर मुनाफा हो सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

Share Market: Netweb Technologies IPO Listing Today

Your browser does not support the audio element.