GST Rate Cut के बाद नवरात्र में हुई 10 साल की रिकॉर्ड तोड़ सेल; टीवी, फ्रिज से लेकर कार तक...क्या-क्या बिका?
जीएसटी में सुधारों के बाद इस साल नवरात्र में पिछले 10 साल की रिकॉर्ड सेल (Navratri sale 2025) हुई। लोगों ने टीवी फ्रिज से लेकर कारों तक की जमकर खरीदारी की। वित्त मंत्रालय के मुताबिक GST स्लैब में बदलाव और टैक्स बोझ घटाने से लोगों का खर्च बढ़ा। नवरात्र के पहले आधे हिस्से में जिसमें ओणम दुर्गापूजा-दशहरा शामिल हैं भारत की कुल फेस्टिव सेल्स का 40-45% हिस्सा होता है।
नई दिल्ली| भारत की कंज्यूमर इकोनॉमी ने इस नवरात्रि में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरकार के नेक्स्टजेन जीएसटी रिफॉर्म्स (GST Reforms) और टैक्स कटौती ने लोगों की खरीदारी आसान बना दी। नतीजा यह रहा कि कार से लेकर टीवी और फ्रिज तक, हर सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम
कार निर्माता मारुति सुजुकी ने इस बार बिक्री में 100% की ग्रोथ दर्ज की। कंपनी को 1.5 लाख बुकिंग मिली हैं और जल्द ही 2 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल नवरात्रि में 85,000 गाड़ियां बिकी थीं, जबकि इस बार सिर्फ पहले 8 दिन में 1.65 लाख डिलीवरी हो गई। खास बात यह रही कि पहले ही दिन मारुति ने 30,000 कारें डिलीवर कीं, जो 35 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की SUV बिक्री 60% बढ़ी। हुंडई की क्रेटा और वेन्यू की डिमांड इतनी रही कि SUVs की हिस्सेदारी 72% से ऊपर पहुंच गई।
टाटा मोटर्स ने भी अल्ट्रोज़, पंच, नेक्सॉन और टियागो जैसे मॉडल्स की दम पर 50,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। दोपहिया सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम विजिट दोगुने हो गए।
इलेक्ट्रॉनिक्स में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की। हैयर (Haier) की सेल्स 85% बढ़ीं और महंगे 85-100 इंच टीवी लगभग बिक ही गए। कंपनी रोज 65 इंच के 300-350 टीवी बेच रही थी। रिलायंस रिटेल की बिक्री 20-25% बढ़ी, जिसमें बड़े टीवी, स्मार्टफोन और फैशन कैटेगरी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। विजय सेल्स और LG ने भी 20% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज की।
दिखा सरकार के फैसले का असर
GST स्लैब में बदलाव और टैक्स बोझ घटाने से लोगों का खर्च बढ़ा। नवरात्र के पहले आधे हिस्से में, जिसमें ओणम, दुर्गापूजा और दशहरा शामिल हैं, भारत की कुल फेस्टिव सेल्स का 40-45% हिस्सा होता है। इस बार ब्रांड्स और रिटेलर्स ने 25% से लेकर 100% तक ग्रोथ दर्ज की।
यानी साफ है कि नवरात्र 2025 भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ी राहत और खुशी लेकर आई। रिकॉर्ड सेल्स ने यह साबित कर दिया कि सही नीतियां और टैक्स सुधार कैसे उपभोक्ताओं के भरोसे को मजबूत कर सकते हैं।
