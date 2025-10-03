GST Rate Cut के बाद नवरात्र में हुई 10 साल की रिकॉर्ड तोड़ सेल; टीवी, फ्रिज से लेकर कार तक...क्या-क्या बिका?

जीएसटी में सुधारों के बाद इस साल नवरात्र में पिछले 10 साल की रिकॉर्ड सेल (Navratri sale 2025) हुई। लोगों ने टीवी फ्रिज से लेकर कारों तक की जमकर खरीदारी की। वित्त मंत्रालय के मुताबिक GST स्लैब में बदलाव और टैक्स बोझ घटाने से लोगों का खर्च बढ़ा। नवरात्र के पहले आधे हिस्से में जिसमें ओणम दुर्गापूजा-दशहरा शामिल हैं भारत की कुल फेस्टिव सेल्स का 40-45% हिस्सा होता है।

नई दिल्ली| भारत की कंज्यूमर इकोनॉमी ने इस नवरात्रि में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरकार के नेक्स्टजेन जीएसटी रिफॉर्म्स (GST Reforms) और टैक्स कटौती ने लोगों की खरीदारी आसान बना दी। नतीजा यह रहा कि कार से लेकर टीवी और फ्रिज तक, हर सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम कार निर्माता मारुति सुजुकी ने इस बार बिक्री में 100% की ग्रोथ दर्ज की। कंपनी को 1.5 लाख बुकिंग मिली हैं और जल्द ही 2 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल नवरात्रि में 85,000 गाड़ियां बिकी थीं, जबकि इस बार सिर्फ पहले 8 दिन में 1.65 लाख डिलीवरी हो गई। खास बात यह रही कि पहले ही दिन मारुति ने 30,000 कारें डिलीवर कीं, जो 35 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है।