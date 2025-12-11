फिर से 50% तक टैरिफ, अब अमेरिका के पड़ोसी देश ने किया ऐलान, भारत और चीन समेत इन देशों पर होगा लागू
मेक्सिको के सांसदों ने एशियाई आयात पर नए टैरिफ को अंतिम मंजूरी दे दी है, और भारत व चीन समेत अन्य देशों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ नए ...और पढ़ें
नई दिल्ली। अमेरिका के बाद अब उसके पड़ोसी मुल्क ने भारत और चीन समेत अन्य एशियाई देशों पर 50 फीसदी टैरिफ (50% Tariff) लगा दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको की सरकार ने एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर नए टैरिफ यानी अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। मेक्सिको के सांसदों ने एशियाई आयात पर नए टैरिफ को अंतिम मंजूरी दे दी है, जो मोटे तौर पर चीन के खिलाफ व्यापार बाधाओं को कड़ा करने के अमेरिकी प्रयासों के अनुरूप है, क्योंकि राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम स्थानीय उद्योग की रक्षा करना चाहती हैं।
यह टैरिफ नए साल से प्रभावी हो सकता है और इसकी दरें 5% से लेकर 50% तक हो सकती हैं। मेक्सिको की संसद में इस प्रस्ताव पर 76 सांसदों ने वोट किया, जबकि 5 ने विरोध किया और 35 सांसद अनुपस्थित रहे।
किन सामानों पर लगेगा टैरिफ
मेक्सिको द्वारा लगाए जाने वाला यह टैरिफ कपड़ों से लेकर मेटल और ऑटो पार्ट्स के तहत आने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करेंगे, जिसमें चीनी कारखानों के विशाल उत्पादन को कानून का मुख्य केंद्र बिंदु माना जा रहा है।
क्या ट्रम्प के दबाव में लगाया टैरिफ?
मेक्सिको यह विधेयक शीनबाम की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ चल रही महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप होने के दबाव में पारित हुआ है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि मैक्सिको द्वारा चीनी वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क से मैक्सिकन स्टील और एल्यूमीनियम जैसी वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए हार्ड टैरिफ में कमी आ सकती है।
पिछले कई दशकों से, मेक्सिको ने अमेरिका महाद्वीप के लगभग किसी भी अन्य देश की तुलना में मुक्त व्यापार को अधिक अपनाया है और दुनिया भर के देशों के साथ दर्जनों व्यापार समझौते किए हैं। लेकिन शीनबाम की वामपंथी मोरेना पार्टी अब एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि, शीनबाम ने सार्वजनिक रूप से एशियाई देशों के खिलाफ ट्रंप के अपने टैरिफ हमले से किसी भी संबंध से इनकार किया है, लेकिन नए आयात शुल्क अमेरिकी राष्ट्रपति के नजरिये से मिलते जुलते हैं।
