Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट, अमेरिकी अधिकारी का दावा, नई दिल्ली ने दिया बेहतरीन ऑफर

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर नई दिल्ली में वार्ता जारी है। इस बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि अमेरिकी कृषि उत्पादो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर दो दिवसीय वार्ता राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने अमेरिकी सांसदों को बताया है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच भारत ने "वाशिंगटन को सर्वोत्तम प्रस्ताव" दिए हैं। मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में सीनेट विनियोग उपसमिति की सुनवाई में बोलते हुए, ग्रीर ने कहा कि संवेदनशील कृषि संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अमेरिकी व्यापार दल इस समय नई दिल्ली में मौजूद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत रिक स्विट्जर कर रहे हैं, व्यापार वार्ता के लिए वर्तमान में भारत में है। वहीं, भारत की ओर से इसका नेतृत्व ज्वाइंट सेक्रेटरी दर्पण जैन कर रहे हैं।

    किन फसलों पर फंसा पेंच

    अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि कुछ फसलों को लेकर भारत में कुछ विरोध है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली के लेटेस्ट प्रपोजल एक अप्रत्याशित शुरुआत का संकेत देते हैं। उन्होंने वार्ता में भारत की सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने अब तक के सबसे अच्छे प्रस्ताव दिए हैं। ग्रीर ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे समय में जब अमेरिकी उत्पादकों को बढ़ते स्टॉक और चीन से घटती मांग का सामना करना पड़ रहा है, भारत अब अमेरिकी वस्तुओं के लिए एक वैकल्पिक बाजार है।

    ये भी पढ़ें- 889 करोड़ रुपये की लावारिस क्रिप्टोकरेंसी, चल गया इनके मालिक का पता, इनकम टैक्स विभाग भेज रहा है नोटिस

    बता दें कि भारत-अमेरिका में ट्रेड डील को लेकर बातचीत कई महीनों से जारी है और इस वार्ता के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि दिल्ली और अमेरिका के दौरे कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत पूरी हो गई है। पिछले महीने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आप तभी अच्छी खबर सुनेंगे,जब यह समझौता उचित, समानता वाला और संतुलित होगा।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US