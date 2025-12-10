भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट, अमेरिकी अधिकारी का दावा, नई दिल्ली ने दिया बेहतरीन ऑफर

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर दो दिवसीय वार्ता राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने अमेरिकी सांसदों को बताया है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच भारत ने "वाशिंगटन को सर्वोत्तम प्रस्ताव" दिए हैं। मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में सीनेट विनियोग उपसमिति की सुनवाई में बोलते हुए, ग्रीर ने कहा कि संवेदनशील कृषि संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अमेरिकी व्यापार दल इस समय नई दिल्ली में मौजूद है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत रिक स्विट्जर कर रहे हैं, व्यापार वार्ता के लिए वर्तमान में भारत में है। वहीं, भारत की ओर से इसका नेतृत्व ज्वाइंट सेक्रेटरी दर्पण जैन कर रहे हैं।