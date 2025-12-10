889 करोड़ रुपये की लावारिस क्रिप्टोकरेंसी, चल गया इनके मालिक का पता, इनकम टैक्स विभाग भेज रहा है नोटिस

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के तौर पर 888.82 करोड़ रुपये की अघोषित आमदनी की पहचान की है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और अन्य संपत्ति शामिल हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन तकनीक से संग्रहीत, निवेशित और इनका कारोबार किया जाता है। टैक्स अथॉरिटी ने इन पहचाने गए करदाताओं को 44,507 पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि वे अपनी आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अनुसूची वीडीए में ऐसी आय का खुलासा करें।

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा हाल ही में शेयर की गई जानकारी से पता चला है कि सीबीडीटी ने अपने अभियान, एनयूडीजीई (नॉन-इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल) के तहत यह सूचना भेजी है। टैक्स रेगुलेटर वर्ष 2024-25 के लिए करदाताओं को अपने टैक्स डिटेल की समीक्षा और संशोधन करने के लिए एसएमएस और ईमेल भेजेगा।

कानूनी रूप से जानकारी देना जरूरी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 के तहत, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) को वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (एफआईयू-आईएनडी) को निर्दिष्ट और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए सरकारी जांच एजेंसियों के साथ शेयर किया जाता है।