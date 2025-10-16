अमेरिका वाले कानूनी केस में गौतम अदाणी को राहत, सुनवाई पर लगी अस्थाई रूप से रोक, जानिए क्या रही वजह

नई दिल्ली। भारत के अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी (Gautam Adani) के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी पर सिक्योरिटी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाला मुकदमा, अमेरिका में सरकारी शटडाउन (US Shutdown) की वजह से अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में ब्रुकलिन के अभियोजक पक्ष ने अदाणी ग्रुप पर धोखाधड़ी और 25 करोड़ डॉलर की रिश्वतखोरी की योजना बनाने का आरोप लगाया था। 5 आर्टिकल वाले इस आपराधिक अभियोग में गौतम अदाणी के भतीजे सागर आर. अदाणी और अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी विनीत एस. जैन का भी नाम है, जिन पर संघीय कानूनों का कथित उल्लंघन करने का आरोप है।

शटडाउन के कारण छुट्टी पर गए वकील इसके अलावा, एसईसी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि गौतम और सागर अदाणी ने अमेरिकी सिक्योरिटी कानूनों के तहत अदाणी ग्रीन एनर्जी के बारे में झूठे और भ्रामक बयान दिए। 10 अक्टूबर को दायर एक याचिका में नियामकों ने कहा कि इस मामले को देख रहे एसईसी के वकील सरकारी बंद के दौरान छुट्टी पर होने के कारण "इस मामले पर काम करने के लिए उपलब्ध नहीं थे"।