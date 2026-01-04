दुनिया के इन केंद्रीय बैंकों के पास है सबसे ज्यादा दौलत, RBI का कौन-सा नंबर? जानें चीन-अमेरिका की हैसियत
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों की सूची जारी की है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक $7.13 ट्रिलियन संपत्ति ...और पढ़ें
नई दिल्ली। साल 2025 बीत गया। पिछले साल भी दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों की बैलेंस शीट में ग्रोथ हुई, जिससे पता चलता है कि लगातार महंगाई के दबाव और अर्थव्यवस्था और राजनीति के साथ-साथ जियोपॉलिटिकल और आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद, वैश्विक वित्तीय स्थितियों पर उनका कंट्रोल बरकरार है। इस बीच बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने नवंबर 2025 में कुल एसेट्स के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों की लिस्ट जारी की है। आइए जानते हैं आरबीआई समेत लिस्ट में कौन सा बैंक किस नंबर पर है।
दुनिया के 10 सबसे बड़े केंद्रीय बैंक
|रैंक
|केंद्रीय बैंक का नाम
|संपत्ति
|देश
|1.
|यूरोपीय सेंट्रल बैंक
|7.13 ट्रिलियन डॉलर
|यूरोप
|2.
|पीपल्स बैंक ऑफ चाइना
|6.62 ट्रिलियन डॉलर
|चीन
|3.
|फेडरल रिजर्व
|6.59 ट्रिलियन डॉलर
|अमेरिका
|4.
|बैंक ऑफ जापान
|4.51 ट्रिलियन डॉलर
|जापान
|5.
|स्विस नेशनल बैंक
|1.10 ट्रिलियन डॉलर
|स्विट्जरलैंड
|6.
|बैंक ऑफ इंग्लैंड
|1 ट्रिलियन डॉलर
|यूके
|7.
|रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
|911.4 अरब डॉलर
|भारत
|8.
|सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील
|898.2 अरब डॉलर
|ब्राजील
|9.
|मॉनेटरी अथॉरिटी
|610 अरब डॉलर
|सिंगापुर
|10.
|हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी
|533.6 अरब डॉलर
|हांगकांग
पहले नंबर पर कौन?
यूरो एरिया के यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास अक्टूबर 2025 तक कुल $7.13 ट्रिलियन की संपत्ति है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बाद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जिसके पास $6.62 ट्रिलियन हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व है, जिसकी कुल संपत्ति $6.59 ट्रिलियन है।
इन तीनों सेंट्रल बैंक के पास मिलाकर दुनिया के सभी सेंट्रल बैंकों की आधी से ज्यादा संपत्ति है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर संपत्ति जमा करने को दिखाता है।
किस नंबर पर भारत?
स्विट्जरलैंड अपनी कम आबादी के बावजूद, $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं उन सेंट्रल बैंकों की सूची में हावी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। बता दें कि इमर्जिंग मार्केट भी काफी प्रगति कर रहे हैं।
इनमें भारतीय रिजर्व बैंक कुल लगभग $911 बिलियन की संपत्ति के साथ विश्व स्तर पर सातवें स्थान पर है। इसके ठीक बाद, ब्राजील $898 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ आठवें स्थान पर है।
