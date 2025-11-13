Language
    यूरोप-अमेरिका नहीं इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, नेटवर्थ के जीरो गिनते-गिनते जाएंगे थक; SBI से कितना बड़ा??

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:20 PM (IST)

    दुनिया में कई बैंक हैं, जिनमें एसबीआई भारत का सबसे बड़ा है। लेकिन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) संपत्ति के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक (Largest Bank in the World) है, जिसकी कुल संपत्ति 6.9 ट्रिलियन डॉलर है। यह एसबीआई से लगभग 9 गुना बड़ा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1984 को हुई थी और इसकी दुनिया भर में 16,456 शाखाएँ हैं।

    ICBC है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक

    नई दिल्ली। दुनिया भर में हजारों बैंक हैं। इनमें से सैकड़ों बैंक भारत में हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत का सबसे बड़ा बैंक है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? अगर आप नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक अमेरिका या यूरोप में नहीं है।

    ये है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक

    इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) कुल एसेट्स के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय बैंक की कुल नेटवर्थ लगभग 6.9 ट्रिलियन डॉलर (612.25 लाख करोड़ रुपये) है। आईसीबीसी ने 2012 से एसेट्स के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बैंक का खिताब अपने पास रखा है।

    एसबीआई से कितना बड़ा है ये बैंक

    एसबीआई की नेटवर्थ या कुल संपत्ति इस समय करीब 67 लाख करोड़ रुपये के आस-पास है। इस हिसाब से इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का साइज नेटवर्थ के लिहाज से एसबीआई के मुकाबले 9 गुना से भी अधिक है।

    कब हुआ था शुरू

    दिसंबर 1978 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 11वीं केंद्रीय समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन के बाद, चीन में फाइनेंशियल सिस्टम्स में सुधारों में तेजी आने लगी। विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस की पुनर्स्थापना और वित्तीय सेवाओं की माँग में डायवर्सिफिकेशन के कारण, सितंबर 1983 में ये फैसला लिया गया कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना केवल केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाएगा और एक नया औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना स्थापित किया जाएगा।
    फिर तैयारी के बाद, 1 जनवरी, 1984 को, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक ऑफ़ चाइना (ICBC) को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया।

    कितना बड़ा है नेटवर्क

    इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की दुनिया भर में लगभग 16,456 ब्रांच हैं, जिनमें 16,040 घरेलू और 416 विदेशी ब्रांच हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया और दक्षिण अमेरिका में इसकी मजबूत उपस्थिति के साथ बैंक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।
    ये एक लिस्टेड एंटिटी है। आईसीबीसी सिंगापुर और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड है और चाइनीज सरकार इसकी प्रमुख शेयरधारक है।


