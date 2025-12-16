60 की उम्र में LIC से रिटायरमेंट के बाद शुरू किया बिजनेस, आज तीसरे बड़े ट्रैक्टर निर्माता; बने देश के सबसे उम्रदराज अरबपति

नई दिल्ली। उम्र कभी भी सपनों और नई शुरुआत में बाधा या सीमा नहीं बन सकती है। भारतीय उद्योग जगत में ऐसे कुछ नाम हैं जो इस बात को साबित कर रहे हैं। उनकी सफलता न केवल मिसाल है, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि आप किसी भी उम्र में बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

ऐसे ही एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं सोनालिका समूह के फाउंडर लक्ष्मण दास मित्तल (Lachhman Das Mittal), जिन्होंने 60 साल की उम्र ( India Oldest Billionaire) में अपना व्यवसायिक सफर शुरू किया और आज 95 वर्ष की उम्र में भी कारोबार संभाल रहे हैं।

लक्ष्मण दास मित्तल ने 1990 में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से रिटायर होने के बाद बिजनेस करने की राह चुनी। उस समय बहुत कम लोग सोच सकते थे कि एक रिटायर्ड ऑफिसर भारत की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी की नींव रखेगा। लेकिन मित्तल ने अपने एक्सपीरियंस, दूरदृष्टि और मेहनत के बल पर सोनालिका ग्रुप को एक वैश्विक पहचान दिलाई।आज सोनालिका समूह की प्रमुख कंपनी इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स भारत में बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से तीसरे स्थान पर है। जापान की दिग्गज कंपनी यानमार की इसमें 30 फीसदी हिस्सेदारी है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय कृषि मशीनरी क्षेत्र में सोनालिका की विश्वसनीयता कितनी मजबूत है।