जॉनसन एंड जॉनसन को देना होगा ₹8500 करोड़ का हर्जाना, पाउडर लगाने से हुई थी महिला की मौत

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जूरी ने जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) को एक मृत महिला के परिवार को 966 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। महिला ने दावा किया था कि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के इस्तेमाल से उसे कैंसर हुआ था। कंपनी ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। 88 वर्षीय महिला की 2021 में मृत्यु हो गई।

नई दिल्ली। Johnson and Johnson: 15 साल पहले एक महिला ने दावा किया था कि उसने जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर को जीवनभर लगाया जिसके कारण उसे कैंसर हो गया। अब उसी मामले में अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक जूरी ने फैसला सुनाया है। अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन को एक मृत महिला के परिवार को 966 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसने अपने कैंसर का कारण कंपनी के बेबी पाउडर के जीवन भर के उपयोग को बताया था।

88 साल की उम्र में हुआ महिला का निधन लॉस एंजिल्स राज्य अदालत की जूरी ने सोमवार देर रात Johnson & Johnson को मे मूर के मेसोथेलियोमा (एस्बेस्टस के संपर्क में आने से होने वाला एक कैंसर) के लिए जिम्मेदार पाया और उन्हें 1.6 करोड़ डॉलर का प्रतिपूरक हर्जाना और 95 करोड़ डॉलर का दंडात्मक हर्जाना देने का आदेश दिया। मूर का 2021 में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह मुआवजा उनके परिवार को दिया जाएगा, जिन्होंने जे एंड जे पर अपने प्रतिष्ठित पाउडर के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को छिपाने का आरोप लगाया था।

वकील ने क्या कहा? मूर के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली टेक्सास स्थित वकील जेसिका डीन ने कहा, "इस परिवार को अदालत में अपनी बात मनवाने में पांच साल लग गए और हमें खुशी है कि जूरी ने निष्कर्ष निकाला कि जे एंड जे को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"