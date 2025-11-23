जम्मू-कश्मीर की खदानें अब भरेंगी देश की तिजोरी, कल से शुरू पहली नीलामी; निकलेंगी ये चीजें

जम्मू-कश्मीर में पहली बार 7 चूना पत्थर खदानें नीलामी के लिए तैयार सोमवार से शुरू होगी UT की पहली खनन नीलामी, केंद्र सरकार की माइनिंग सुधारों का बड़ा कदम नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पहली बार सात चूना पत्थर (लाइमस्टोन) खदान ब्लॉकों की नीलामी सोमवार (24 नवंबर) से शुरू होने जा रही है। यह केंद्र शासित प्रदेश की खनन क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी और पहली पारदर्शी नीलामी होगी।

कहां हैं ये खदानें?

ये खदान अनंतनाग, राजौरी और पूंछ जिले में हैं। खदानों की G3 और G4 एक्सप्लोरेशन स्टेज श्रेणी में रखा गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 314 हेक्टेयर है। यहां G4 का मतलब रेकी सर्वे और G3 का मतलब ज्यादा विस्तृत खोज कामा है।

ये ब्लॉक उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर से भरपूर हैं जो सीमेंट, निर्माण कार्य और अन्य औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। औपचारिक शुभारंभ कौन करेंगे? नीलामी का उद्घाटन कार्यक्रम जम्मू में होगा जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि होंगे।कानूनी आधारनीलामी MMDR एक्ट की धारा 11 की उप-धारा (4) और (5) के तहत हो रही है। इसके जरिए केंद्र सरकार उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है जहां प्रशासनिक बाधाओं की वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही थी।