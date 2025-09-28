साइबर हमला झेल रही Tata Group की जगुआर लैंड रोवर को मिला ब्रिटिश सरकार का साथ, ₹178 अरब की लोन गारंटी से होगी मदद
ब्रिटेन सरकार साइबर हमले से प्रभावित जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover Cyberattack) को 1.5 अरब पाउंड की लोन गारंटी देगी। इस लोन का उद्देश्य लग्जरी कार निर्माता कंपनी की सप्लाई चेन को सहारा देना है क्योंकि साइबर अटैक के चलते कंपनी का प्रोडक्शन लगभग एक महीने से बंद है। व्यापार मंत्रालय के अनुसार यह लोन यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस द्वारा फाइनेंस किया जाएगा।
नई दिल्ली। ब्रिटेन टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover Cyberattack) को 1.5 अरब पाउंड (2 अरब डॉलर या 178.26 अरब रुपये) की लोन गारंटी देगा ताकि साइबर हमले के कारण इस लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी का प्रोडक्शन बंद होने के बाद इसकी सप्लाई चेन को सहारा मिल सके।
जगुआर लैंड रोवर का प्रोडक्शन शटडाउन लगभग एक महीने से चल रहा है और ब्रिटिश सरकार कंपनी और उसकी सप्लाई चेन को सहारा देने के ऑप्शन तलाश रही थी। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री पीटर काइल ने कहा कि यह साइबर हमला "न केवल एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड पर हमला है, बल्कि हमारे वर्ल्ड-लीडिंग ऑटोमोटिव सेक्टर पर भी हमला है।"
जगुआर लैंड रोवर की हैं 3 फैक्ट्रियां
भारत की टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी जगुआर लैंड रोवर की तीन फैक्ट्री हैं जो मिलकर रोज लगभग 1,000 कारों का उत्पादन करती हैं और ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम और उत्तरी शहर लिवरपूल के आसपास के क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार देती हैं।
कंपनी को मिल रही लोन गारंटी पर पीटर काइल ने कहा कि यह लोन गारंटी सप्लाई चेन को सहारा देने और कुशल नौकरियों की रक्षा करने में मदद करेगी।
कैसे फाइनेंस किया जाएगा ये लोन
व्यापार मंत्रालय ने कहा कि यह लोन ब्रिटेन की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस द्वारा निजी तौर पर फाइनेंस और गारंटीड किया जाएगा और इससे कंपनी की सप्लाई चेन के लिए 1.5 बिलियन पाउंड का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
कितने नुकसान का था अनुमान
अनुमान लगाया गया है कि इस साइबर हमले के कारण जगुआर लैंड रोवर को बड़ा नुकसान हो चुका है। ये नुकसान कंपनी के पिछले वित्त वर्ष के पूरे लाभ से भी ज्यादा हो सकता है। अनुमान के अनुसार ये नुकसान 2 अरब पाउंड या करीब 23864 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
