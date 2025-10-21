Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    Is Today Bank Open: दीपावली के कारण 20 अक्टूबर को कई राज्यों में बैंक बंद रहे। 20 अक्टूबर को त्रिपुरा, गुजरात समेत कई राज्यों में बैंक बंद थे। 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं, कुछ राज्यों में 22 और 23 अक्टूबर को भी बैंक बंद रहेंगे। आइए जानते हैं कि आज मंगलवार को बैंक कहां-कहां बंद रहेंगे।

    Is Today Bank Open: 21 अक्टूबर को बैंक हैं खुले? मंगलवार को बैंक, मंगलवार को बैंक बंद हैं या नहीं; चेक करें

    नई दिल्ली। Is Today Bank Open: 20 अक्टूबर को कई राज्यों दीपावली का त्योहार मनाया गया, जिसके चलते बैंक बंद रहे। वहीं, कई राज्यों में यह त्योहार 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वजह से कई राज्यों में बैंक 21 अक्टूबर को बंद रहेंगे। अब डिपेंड यह करता है कि आप किस राज्य हैं। अधिकतर राज्यों में दीपावली की छुट्टी 20 अक्टूबर की थी तो कुछ राज्यों में 21 अक्टूबर को है। आइए जानते हैं कि आखिर 21 अक्टूबर को किन-किन राज्य या शहरों में बैंक बंद रहेंगे।

    पहले हम जानेंगे कि आखिर 20 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बैंक बंद थे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर आज यानी 21 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

    20 अक्टूबर को कहां-कहां बंद थे बैंक?

    सोमवार 20 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित राज्यों में बैंक बंद थे-
    • त्रिपुरा
    • गुजरात
    • मिजोरम
    • कर्नाटक
    • मध्य प्रदेश
    • चंडीगढ़ (यूटी)
    • तमिलनाडु
    • उत्तराखंड
    • सिक्किम
    • असम
    • तेलंगाना
    • अरुणाचल प्रदेश
    • राजस्थान
    • उत्तर प्रदेश।
    • केरल
    • नागालैंड
    • पश्चिम बंगाल
    • दिल्ली (एनसीटी)
    • गोवा
    • छत्तीसगढ
    • झारखंड
    • मेघालय
    • हिमाचल प्रदेश
    • आंध्र प्रदेश

    21 अक्टूबर 2025 को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे Bank?

    दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन), दीपावली और गोवर्धन पूजा के लिए निम्नलिखित राज्यों में 21 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे:

     

    • महाराष्ट्र
    • मध्य प्रदेश
    • ओडिशा
    • सिक्किम
    • मणिपुर
    • छत्तीसगढ
    • जम्मू
    • श्रीनगर

    Bank Holdiay: 22 अक्टूबर, 2025 को कहां- कहां बंद रहेंगे बैंक?

    22 अक्टूबर को दिवाली, विक्रम संवत नववर्ष, गोवर्धन पूजा, बलिपद्यमी और लक्ष्मी पूजा (दिवाली) के अवसर पर इन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे:
    गुजरात
    महाराष्ट्र
    कर्नाटक
    उत्तराखंड
    सिक्किम
    राजस्थान
    उत्तर प्रदेश

    23 अक्टूबर, 2025 को Bank Holdiay कहां है?

    23 अक्टूबर को भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा भ्रातृद्वितीया और निंगोल चक्कौबा के कारण निम्नलिखित राज्यों में बैंक बंद रहेंगे:
    • गुजरात
    • सिक्किम
    • मणिपुर
    • उत्तर प्रदेश
    • पश्चिम बंगाल
    • हिमाचल प्रदेश

    कुछ राज्यों में है ज्यादा छुट्टियां

     
    सिक्किम: रविवार, 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चार दिवसीय अवकाश

    छत्तीसगढ़: तीन दिवसीय अवकाश - रविवार और 20 और 21 अक्टूबर

    महाराष्ट्र: दो दिवसीय अवकाश - 21 और 22 अक्टूबर

    गुजरात और उत्तर प्रदेश: दो दिवसीय अवकाश - 22 और 23 अक्टूबर
     