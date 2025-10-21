Is Today Bank Open: 21 अक्टूबर को बैंक हैं खुले? मंगलवार को बैंक, मंगलवार को बैंक बंद हैं या नहीं; चेक करें

नई दिल्ली। Is Today Bank Open: 20 अक्टूबर को कई राज्यों दीपावली का त्योहार मनाया गया, जिसके चलते बैंक बंद रहे। वहीं, कई राज्यों में यह त्योहार 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वजह से कई राज्यों में बैंक 21 अक्टूबर को बंद रहेंगे। अब डिपेंड यह करता है कि आप किस राज्य हैं। अधिकतर राज्यों में दीपावली की छुट्टी 20 अक्टूबर की थी तो कुछ राज्यों में 21 अक्टूबर को है। आइए जानते हैं कि आखिर 21 अक्टूबर को किन-किन राज्य या शहरों में बैंक बंद रहेंगे।



पहले हम जानेंगे कि आखिर 20 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बैंक बंद थे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर आज यानी 21 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

सोमवार 20 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित राज्यों में बैंक बंद थे-

त्रिपुरा

गुजरात

मिजोरम

कर्नाटक

मध्य प्रदेश

चंडीगढ़ (यूटी)

तमिलनाडु

उत्तराखंड

सिक्किम

असम

तेलंगाना

अरुणाचल प्रदेश

राजस्थान

उत्तर प्रदेश।

केरल

नागालैंड

पश्चिम बंगाल

दिल्ली (एनसीटी)

गोवा

छत्तीसगढ

झारखंड

मेघालय

हिमाचल प्रदेश

आंध्र प्रदेश

21 अक्टूबर 2025 को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे Bank?

दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन), दीपावली और गोवर्धन पूजा के लिए निम्नलिखित राज्यों में 21 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे: