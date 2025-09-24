IRCTC Tour Package: एक यात्रा में अयोध्या के राम से लेकर पुरी के जगन्नाथ के दिव्य दर्शन, बस इतने रुपये में

IRCTC Tour Package आईआरसीटीसी एक नया टूर पैकेज लेकर आया है। इस टूर पैकेज का नाम दिव्य है। भारत गौरव ट्रेन से यह यात्रा कराई जाएगी। इस टूर पैकेज में अयोध्या के राम वाराणसी के काशी विश्वनाथ से लेकर पुरी के भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे। यह यात्रा 10 दिनों की है। 5 नवंबर से यह तीर्थ यात्रा शुरू होगी।

नई दिल्ली। IRCTC Tour Package: अगर आप अयोध्या के प्रभु श्रीराम और पुरी के भगवान जगन्नाथ और गंगा सागर के दर्शन एक ही यात्रा में करना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे आपके लिए एक शानदार पैकेज लाया है। एक ही पैकेज में तीन तीर्थ स्थानों के दिव्य दर्शन होंगे।आईआरसीटीसी ने अपने टूर पैकेज की घोषणा कर दी है। इस टूर पैकेज के तहत "पुरी-जगन्नाथ, गंगासागर अयोध्या धाम" के दर्शन होंगे। इस यात्रा में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन होंगे। यह दिव्य यात्रा गौरव ट्रेन (Bharat Gaurav train) से कराई जाएगी।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुरुवार 24 सितंबर 2025 को इस पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत होने वाली तीर्थ यात्रा की शुरुआत 5 नवंबर 2025 से होगी। अगर आप एक ही यात्रा में तीनों तीर्थ स्थानों के दर्शन करके पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह टूर पैकेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आइए इस टूर पैकेज की डिटेल जानते हैं।

IRCTC Tour Package: एक यात्रा में होंगे दिव्य दर्शन इस पैकेज के तहत आईआरसीटीसी आपको निम्न धार्मिक स्थानों के दर्शन कराएगा: ⦁ गया: महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर। ⦁ पुरी: श्री जगन्नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर (कोणार्क)। ⦁ कोलकाता: गंगासागर और कालीघाट काली मंदिर। ⦁ जसीडीह: बैद्यनाथधाम. ⦁ वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर ⦁ अयोध्या धाम: श्री राम जन्मभूमि मंदिर कितना है IRCTC के दिव्य पैकेज का किराया? आईआरसीटीसी के इस दिव्य टूर पैकेज का किराया 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी स्लीपर की है। दूसरी थर्ड एसी और तीसरी, सेकेंड एसी की। स्लीपर में एक व्यक्ति को ₹20320 देने होंगे। इसकी 640 सीटें हैं। वहीं, थर्ड एसी में बैठकर आप इस यात्रा को पूरी करना चाहते हैं तो आपको ₹30785/ खर्च करने होंगे। इसकी 70 सीटें हैं। वहीं, सेकेंड एसी में अगर आप इस यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको ₹38240/ खर्च करने होंगे। इसकी 50 सीटें हैं। ये रेट जीएसटी सहित है। यानी इसमें अलग से जीएसटी नहीं देना होगा।

⦁ स्लीपर (किफायती वर्ग): ₹20320/- | 640 सीटें ⦁ 3AC (स्टैंडर्ड वर्ग): ₹30785/- | 70 सीटें ⦁ 2AC (कंफर्ट वर्ग): ₹38240/- | 50 सीटें IRCTC Tour Package के इस दिव्य पैकेज में क्या-क्या है शामिल? आईआरसीटी के इस टूर पैकेज में निम्नलिखित सुविधा शामिल है; ⦁ इस पैकेज में कन्फर्म ट्रेन टिकट एवं सभी भोजन ⦁ डबल / ट्रिपल शेयरिंग पर आरामदायक आवास ⦁ स्थानांतरण एवं भ्रमण के लिए बस सुविधा ⦁ ट्रेन में एस्कॉर्ट, हाउसकीपिंग, सुरक्षा एवं पैरामेडिकल सपोर्ट की सुविधा शामिल है। इन -इन स्टेशनों से बन सकते हैं सफर के साथी अगर आप इस यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली-सफदरजंग - मथुरा जंक्शन - आगरा कैंट - ग्वालियर - वीरांगना लक्ष्मीबाई –कानपुर – लखनऊ - अयोध्या कैंट इन स्टेशनों से चढ़ना या उतरना होगा।