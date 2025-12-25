इंफोसिस ने फ्रेशर्स की सैलरी बढ़ाई, अब ज्वाइन करने पर मिलेगा 21 लाख का पैकेज; इन्हें मिलेगी नौकरी!

नई दिल्ली। टेक ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इंफोसिस ने फ्रेशर्स के लिए एंट्री-लेवल सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया पे स्ट्रक्चर भारतीय IT फर्मों में सबसे ज्यादा होगा।



यह सॉफ्टवेयर दिग्गज स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना ₹21 लाख तक का कंपनसेशन पैकेज दे रही है। यह कदम कंपनी की AI-फर्स्ट क्षमताओं को मजबूत करने और डिजिटल रूप से टैलेंट को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है।

किसे मिलेगी कितनी सैलरी? कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, इंफोसिस 2025 के इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एक ऑफ-कैंपस हायरिंग ड्राइव शुरू करने जा रही है, ताकि स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए टैलेंट को रिक्रूट किया जा सके, जिसमें सालाना सैलरी 7 लाख रुपये से 21 लाख रुपये तक होगी।

इंफोसिस ग्रुप के CHRO शाजी मैथ्यू ने बताया कि कंपनी अपनी सभी सर्विसेज़ में AI-फर्स्ट अप्रोच अपना रही है, जिसके लिए मौजूदा कर्मचारियों को अपस्किल करने और गहरी विशेषज्ञता वाले डिजिटल नेटिव टैलेंट को लाने की जरूरत है।



उन्होंने सवालों के जवाब में कहा, "हमारी अर्ली-करियर हायरिंग में कैंपस और ऑफ-कैंपस ड्राइव शामिल हैं, और हमने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर ट्रैक में मौके बढ़ाए हैं, जिसमें सालाना 21 लाख रुपये तक के पैकेज मिलते हैं।"



ऑफर की जा रही भूमिकाओं में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर (L1 से L3) और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी) शामिल हैं, जिनके लिए कंप्यूटर साइंस, IT और ECE और EEE जैसी चुनिंदा सर्किट ब्रांच के BE, BTech, ME, MTech, MCA और इंटीग्रेटेड MSc ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं।



इंफोसिस में नई भूमिकाओं के लिए अलग-अलग सैलरी पैकेज हैं।



स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 (ट्रेनी) को सालाना ₹21 लाख (LPA) मिलेंगे, जबकि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2 (ट्रेनी) को ₹16 LPA मिलेंगे।



एंट्री-लेवल पोजीशन, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 (ट्रेनी) को ₹11 LPA का पैकेज मिलेगा।



आखिर में, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी) को सालाना ₹7 लाख की सैलरी मिलेगी।