    Petrol Pump की संख्या भारत में 100,000 के पार, चीन-अमेरिका सबसे आगे; पेट्रोल-पंप मालिकों की कितनी कमाई!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    भारत में पेट्रोल पंपों की संख्या 100,000 के पार हो गई है, लेकिन चीन और अमेरिका अभी भी इस मामले में आगे हैं। आइए जानते हैं कि आप पेट्रोल पंप कैसे लगवा ...और पढ़ें

    Petrol Pump की संख्या भारत में 100,000 के पार, चीन-अमेरिका सबसे आगे; पेट्रोल पंप मालिकों की कितनी कमाई!

    नई दिल्ली। भारत में पेट्रोल पंप का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। हर दिन की कमाई लाखों में होती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पेट्रोल पंप नेटवर्क ने 100,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है। यह पिछले 10 सालों में दोगुनी हुई है। आज से 10 साल पहले यह संख्या 50 से 60 हजार हुआ करती थी। लेकिन आज 1 लाख के पार जा चुकी है।

    पेट्रोल पंप नेटवर्क में आई तेजी का कारण तेल कंपनियां है।  सरकारी तेल कंपनियों ने गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और ग्रामीण इलाकों में फ्यूल की पहुंच बढ़ाने के लिए तेजी से आउटलेट खोले हैं। अभी तक ज्यादातर पेट्रोल पंप सिर्फ शहरी इलाकों में दिखते थे। लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।

    पेट्रोल पंप का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में

    भारत में पेट्रोल पंप नेटवर्क ने भले ही 1 लाख के आंकड़े (India petrol pumps network) को पार कर लिया है। लेकिन अब हिंदुस्तान, चीन और अमेरिका से इस  मामले में पीछे ही है।  भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क है, जो अमेरिका और चीन के बाद है। ये दोनों देश कहीं ज़्यादा बड़े इलाकों में 110,000-120,000 पंप चलाते हैं।

    भारत में हुए पेट्रोल पंप के नेटवर्क विस्तार से ग्रामीण इलाकों में फ्यूल की पहुंच बेहतर हुई है। हालांकि प्राइवेट कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी 10% से कम है, लेकिन इतनी तेजी से हुई ग्रोथ की आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

    पेट्रोल पंप से कितनी होती है कमाई?

    पेट्रोल पंप चलाना में कितना फायदा होगा यह आपके सेल्स और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है।  इसमें फ्यूल पर एक फिक्स्ड कमीशन (₹1.5-₹4/लीटर) मिलता है, लेकिन नेट प्रॉफिट लोकेशन (petrol pump Earning) पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, साथ ही बड़े ऑपरेशनल खर्चों (स्टाफ, बिजली, जमीन) को मैनेज करने और सुविधा स्टोर/सर्विस के साथ डाइवर्सिफाई करने पर भी निर्भर करता है, जिससे खर्चों के बाद हर महीने ₹1-₹6 लाख या उससे ज्यादा का  प्रॉफिट हो सकता है।

    भारत में पेट्रोल पंप खोलने के लिए कौन एलिजिबल है?

    • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास वैलिड पहचान पत्र होना चाहिए।
    • अगर आवेदक NRI या नॉन-रेजिडेंट इंडियन है, तो उसे पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 180 दिन भारत में रहना होगा।
    • आवेदक की उम्र 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।

    पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितना पैसों की जरूरत?

    भारत में पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करने के लिए एक आवेदक के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और क्षमता होनी चाहिए।

    साथ ही, एक आवेदक पेट्रोल पंप कैसे शुरू करें और इसके लिए जरूरी बेसिक इन्वेस्टमेंट जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकता है।

    1. आवेदकों को ग्रामीण इलाकों के लिए ROs पर लगभग ₹12 लाख और शहरी इलाकों के लिए ROs पर ₹25 लाख खर्च करने होंगे, जो कंपनी के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

    2. फंड इन तरीकों से स्वीकार किए जाएंगे जो नीचे दिए गए हैं:

    • बॉन्ड
    • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट
    • म्यूचुअल फंड
    • डीमैट फॉर्म में लिस्टेड कंपनियों के सभी शेयर
    • सेविंग्स अकाउंट फंड
    • बैंक डिपॉजिट

    ध्यान दें कि पर्सनल कैश, ज्वेलरी और करंट अकाउंट बैलेंस को इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा।

    पेट्रोल पंप बिजनेस लाइसेंस पाने के लिए कहां अप्लाई करें?

    पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस आसान है और इसमें दो दिन से भी कम समय लग सकता है।

    सबसे पहले, एप्लीकेंट को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, या वे अखबार देख सकते हैं जहाँ OMCs आमतौर पर अलग-अलग जगहों पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए विज्ञापन देती हैं।

    पेट्रोल पंप लाइसेंस पाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यहाँ दी गई है –

    स्टेप 1: उन्हें ग्रामीण इलाकों के लिए ₹100 और शहरी इलाकों के लिए ₹1000 का फॉर्म खरीदना होगा और सभी डिटेल्स भरनी होंगी।

    स्टेप 2: एप्लीकेंट को अपनी चुनी हुई ऑयल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।

    स्टेप 3: लाइसेंस मिलने के बाद, एप्लीकेंट को GSTIN नंबर लेना होगा ताकि वे GST भर सकें और अपने पेट्रोल पंप के नाम से एक करंट अकाउंट खोल सकें।

    अक्सर पूछे गए सवाल । FAQ

    1. मैं भारत में पेट्रोल पंप कैसे खोल सकता हूँ?

    भारत में पेट्रोल पंप खोलने के लिए, आपको कई स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें मार्केट रिसर्च, ज़मीन खरीदना, ज़रूरी मंज़ूरी लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इक्विपमेंट लगाना, मार्केटिंग और रेगुलर मेंटेनेंस शामिल हैं।

    2. एक पेट्रोल पंप पर इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न (ROI) मिल सकता है?

    इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न (ROI) अलग-अलग हो सकता है, लेकिन यह लोकेशन, रोज़ाना की बिक्री की मात्रा और ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक आम ROI पीरियड 3 से 5 साल तक हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पेट्रोल पंप कितना अच्छा चलता है और क्या लोग आपकी पेट्रोल पंप सर्विस चुन रहे हैं।

    3.क्या मैं खुद से या फ्रेंचाइजी के तौर पर पेट्रोल पंप खोल सकता हूँ?

    आपके पास खुद से या किसी बड़ी ऑयल कंपनी की फ्रेंचाइजी के तौर पर पेट्रोल पंप खोलने का ऑप्शन है। फ्रेंचाइजी की कॉस्ट में एक बार की फीस और मुनाफे का हिस्सा शामिल हो सकता है।

