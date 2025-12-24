Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश को मिलेंगी 3 नई एयरलाइंस, सरकार ने दी मंजूरी; इंडिगो का टूटेगा घमंड, यहां पढ़े पूरी डिटेल

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:16 PM (IST)

    भारत सरकार ने तीन नई एयरलाइनों को मंजूरी दे दी है। यह कदम भारतीय विमानन क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। नई एयरलाइनों के आने से यात्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    देश को मिलेंगी 3 नई एयरलाइंस, सरकार ने दी मंजूरी; इंडिगो का टूटेगा घमंड, यहां पढ़े पूरी डिटेल

    नई दिल्ली। इंडिगो संकट के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन नए एयरलाइंस को मंजूरी दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीन प्रस्तावित एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में बढ़ते डुओपॉली को लेकर चिंताओं के बीच कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना चाहती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू  ने मंगलवार को कहा कि पिछले सप्ताह उन्होंने तीन नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की।

    केंद्रीय मंत्री ने एक्स पोस्ट मे लिखा, "पिछले एक हफ्ते में, भारतीय आसमान में उड़ान भरने की चाह रखने वाली नई एयरलाइंस - शंख एयर, अल हिंद एयर और FlyExpress की टीमों से मिलकर खुशी हुई। शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से NOC मिल चुका है, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस हफ्ते NOC मिल गए हैं।"

    इस खबर को अपडेट किया जा रहा है...

    शंख एयर ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि एयरलाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फुल-सर्विस एयरलाइन के तौर पर काम करने की योजना बना रही है।

    अलहिंद ग्रुप द्वारा समर्थित अल हिंद एयर, ATR 72-600 टर्बोप्रॉप विमानों के बेड़े के साथ एक रीजनल कम्यूटर एयरलाइन के रूप में लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो शुरू में दक्षिणी भारत में घरेलू रूट्स पर ध्यान केंद्रित करेगी।

    2026 की पहली तिमाही में ये शंख एयर शुरू करेगी उड़ानें

    नागर विमानन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने के बाद शंख एयर की 2026 की पहली तिमाही में उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है। शंख एविएशन ने बुधवार को बयान में कहा कि उसके विमान वर्तमान में तकनीकी समीक्षा से गुजर रहे हैं और भारत में डिलिवरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

    उत्तर प्रदेश स्थित शंख एविएशन शंख एयर का संचालन करेगा। शंख एविएशन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने सोमवार को नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू से मुलाकात की और एयरलाइन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा के अनुसार, एयरलाइन की योजना 2026 की पहली तिमाही के आसपास अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करने की है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का लक्ष्य अगले दो से तीन वर्षों में अपने बेड़े को 20-25 विमानों तक बढ़ाने का है।

    Indigo का टूटेगा घमंड

    दिसंबर के शुरुआती 2 सप्ताह में इंडिगो ने 5 हजार से अधिक फ्लाइट कैंसिल की, जिसके वजह से हजारों लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संकट ने सरकार को एहसास दिलाया कि देश में किसी एक एयरालइन के पास ज्यादा मार्केट शेयर होना भविष्य में भी इसी तरह की स्थिति पैदा कर सकता है। यही कारण है कि सरकार ने नई एयरलाइंस को NOC दी। 

    अगर देश में 3 और नई एयरलाइंस अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है तो इससे किसी एक एयरालइन पर निर्भरता कम होगी। 

    पिछले एक दशक में जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और गोफर्स्ट जैसी एयरलाइंस के बंद होने और टाटा ग्रुप के एविएशन बिजनेस के रीस्ट्रक्चरिंग के बाद भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री में बार-बार कंसोलिडेशन हुआ है।

    टाटा के नेतृत्व वाले कंसोलिडेशन के परिणामस्वरूप एयरएशिया इंडिया का एयर इंडिया एक्सप्रेस में और विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो गया, जिससे इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप मिलकर घरेलू बाज़ार के 90% से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करते हैं।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US