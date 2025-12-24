देश को मिलेंगी 3 नई एयरलाइंस, सरकार ने दी मंजूरी; इंडिगो का टूटेगा घमंड, यहां पढ़े पूरी डिटेल

नई दिल्ली। इंडिगो संकट के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन नए एयरलाइंस को मंजूरी दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीन प्रस्तावित एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में बढ़ते डुओपॉली को लेकर चिंताओं के बीच कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना चाहती है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि पिछले सप्ताह उन्होंने तीन नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पोस्ट मे लिखा, "पिछले एक हफ्ते में, भारतीय आसमान में उड़ान भरने की चाह रखने वाली नई एयरलाइंस - शंख एयर, अल हिंद एयर और FlyExpress की टीमों से मिलकर खुशी हुई। शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से NOC मिल चुका है, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस हफ्ते NOC मिल गए हैं।"

It has… pic.twitter.com/oLWXqBfSFU — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 23, 2025 इस खबर को अपडेट किया जा रहा है... शंख एयर ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि एयरलाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फुल-सर्विस एयरलाइन के तौर पर काम करने की योजना बना रही है।

अलहिंद ग्रुप द्वारा समर्थित अल हिंद एयर, ATR 72-600 टर्बोप्रॉप विमानों के बेड़े के साथ एक रीजनल कम्यूटर एयरलाइन के रूप में लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो शुरू में दक्षिणी भारत में घरेलू रूट्स पर ध्यान केंद्रित करेगी।

2026 की पहली तिमाही में ये शंख एयर शुरू करेगी उड़ानें नागर विमानन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने के बाद शंख एयर की 2026 की पहली तिमाही में उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है। शंख एविएशन ने बुधवार को बयान में कहा कि उसके विमान वर्तमान में तकनीकी समीक्षा से गुजर रहे हैं और भारत में डिलिवरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश स्थित शंख एविएशन शंख एयर का संचालन करेगा। शंख एविएशन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने सोमवार को नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू से मुलाकात की और एयरलाइन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा के अनुसार, एयरलाइन की योजना 2026 की पहली तिमाही के आसपास अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करने की है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का लक्ष्य अगले दो से तीन वर्षों में अपने बेड़े को 20-25 विमानों तक बढ़ाने का है।

Indigo का टूटेगा घमंड दिसंबर के शुरुआती 2 सप्ताह में इंडिगो ने 5 हजार से अधिक फ्लाइट कैंसिल की, जिसके वजह से हजारों लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संकट ने सरकार को एहसास दिलाया कि देश में किसी एक एयरालइन के पास ज्यादा मार्केट शेयर होना भविष्य में भी इसी तरह की स्थिति पैदा कर सकता है। यही कारण है कि सरकार ने नई एयरलाइंस को NOC दी।