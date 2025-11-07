Language
    Infosys बायबैक के लिए झोंकेगी ₹18000 करोड़, मूर्ति परिवार ने पहले ही कर लिया है किनारा; रिकॉर्ड डेट भी आ गई

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    Infosys share buyback: इंफोसिस ₹18,000 करोड़ का बायबैक शुरू करने जा रही है, लेकिन संस्थापक मूर्ति परिवार ने इससे दूरी बना ली है। कंपनी ने बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। इस बायबैक का उद्देश्य शेयरों की संख्या कम करना और शेयरधारकों को बेहतर रिटर्न देना है। बायबैक को लेकर रिकॉर्ड डेट भी घोषित हो चुकी है।

    Infosys बायबैक के लिए झोंकेगी ₹18000 करोड़, मूर्ति परिवार ने पहले ही कर लिया है किनारा; रिकॉर्ड डेट भी आ गई

    नई दिल्ली। Infosys share buyback: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। कंपनी ने अपने अब तक के सबसे बड़े, 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक के लिए 14 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। प्रमोटर्स ने बायबैक में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, लेकिन बायबैक के अलग-अलग पहलुओं को लेकर मार्केट में काफी चर्चा है।

    10 करोड़ शेयर खरीदेगी कंपनी

    इंफोसिस ग्रुप टेंडर ऑफर के जरिए 10 करोड़ इक्विटी शेयर वापस खरीदेगा। यह कंपनी की कुल पेड-अप इक्विटी का 2.41% है। बायबैक प्राइस 1,800 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो मौजूदा मार्केट प्राइस से 19% ज्यादा है। इस बायबैक को लेकर निवेशकों भी उत्साह देखा जा रहा है।

    रिकॉर्ड डेट आते ही आज यानी 7 नवंबर 2025 को बढ़त के साथ ओपन हुए और यह 1,475.20 रुपये के स्तर तक गए। इस खबर को लिखते समय कंपनी के शेयर NSE पर 0.06% 1467.60 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने बायबैक के लिए 1800 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया है। यानी अगर आपके पास इंफोसिस के शेयर हैं और आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको प्रति शेयर 1800 रुपये दिए जाएंगे।

    ये शेयरधारक ले पाएंगे बायबैक में हिस्सा

    रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर है। इससे यह तय होता है कि कौन से शेयरहोल्डर इसमें हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ वही लोग जिनके पास इस तारीख को इंफोसिस के शेयर हैं, वे ही बायबैक के लिए अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं।

    प्रमोटर बायबैक में नहीं लेंगे हिस्सा

    इंफोसिस के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, जिसमें नंदन नीलेकणि और सुधा मूर्ति शामिल हैं, इस बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे। बायबैक अनाउंसमेंट के समय तक, प्रमोटर्स के पास कंपनी की इक्विटी का कुल 13.05% हिस्सा था।

    बायबैक NSE और BSE पर टेंडर ऑफर मेथड से किया जाएगा। अनाउंस होने के बाद, टेंडरिंग विंडो पांच वर्किंग दिनों तक खुली रहेगी। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बायबैक एलोकेशन का 15% रिजर्व रखा गया है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

