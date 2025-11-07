Infosys बायबैक के लिए झोंकेगी ₹18000 करोड़, मूर्ति परिवार ने पहले ही कर लिया है किनारा; रिकॉर्ड डेट भी आ गई

नई दिल्ली। Infosys share buyback: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। कंपनी ने अपने अब तक के सबसे बड़े, 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक के लिए 14 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। प्रमोटर्स ने बायबैक में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, लेकिन बायबैक के अलग-अलग पहलुओं को लेकर मार्केट में काफी चर्चा है।

10 करोड़ शेयर खरीदेगी कंपनी इंफोसिस ग्रुप टेंडर ऑफर के जरिए 10 करोड़ इक्विटी शेयर वापस खरीदेगा। यह कंपनी की कुल पेड-अप इक्विटी का 2.41% है। बायबैक प्राइस 1,800 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो मौजूदा मार्केट प्राइस से 19% ज्यादा है। इस बायबैक को लेकर निवेशकों भी उत्साह देखा जा रहा है।

रिकॉर्ड डेट आते ही आज यानी 7 नवंबर 2025 को बढ़त के साथ ओपन हुए और यह 1,475.20 रुपये के स्तर तक गए। इस खबर को लिखते समय कंपनी के शेयर NSE पर 0.06% 1467.60 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने बायबैक के लिए 1800 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया है। यानी अगर आपके पास इंफोसिस के शेयर हैं और आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको प्रति शेयर 1800 रुपये दिए जाएंगे।

ये शेयरधारक ले पाएंगे बायबैक में हिस्सा रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर है। इससे यह तय होता है कि कौन से शेयरहोल्डर इसमें हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ वही लोग जिनके पास इस तारीख को इंफोसिस के शेयर हैं, वे ही बायबैक के लिए अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं।