CNG Price Hike: IGL ने बढ़ाई CNG की कीमत, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक कितने बढ़े दाम?

नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने कुछ शहरों में CNG कीमतों में बढ़ोतरी (CNG Price Hike) की घोषणा की है। यह नई कीमतें 16 नवंबर 2025 सुबह 6:00 बजे से प्रभावी होंगी। यह कीमते अलग-अलग शहरों में औसतन 1 रुपये प्रति किग्रा की एकसमान बढ़ोतरी हुई है। कानपुर में कीमत ₹87.92 से बढ़कर ₹88.92, जबकि नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद (हापुड़ को छोड़कर) में ₹84.70 से ₹85.70 प्रति किग्रा हुई है।

City Wise CNG Price Hike : कहां कितनी हुई CNG कीमतों में बढ़ोतरी

कानपुर GA: ₹87.92 प्रति किग्रा से बढ़कर ₹88.92 प्रति किग्रा

नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा GA: ₹84.70 प्रति किग्रा से बढ़कर ₹85.70 प्रति किग्रा

गाजियाबाद GA (हापुड़ को छोड़कर): ₹84.70 प्रति किग्रा से बढ़कर ₹85.70 प्रति किग्रा

— Indraprastha Gas Limited (@IGLConnect) November 15, 2025

ये संशोधन इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव के बीच परिचालन स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं। IGL राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में 70 लाख से अधिक वाहनों को CNG आपूर्ति करती है।

प्रभावित क्षेत्रों के यात्री और फ्लीट ऑपरेटरों पर मामूली असर पड़ेगा, क्योंकि दैनिक यात्रा खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। IGL प्राकृतिक गैस खरीद लागत और सरकारी नीतियों में बदलाव के अनुरूप समय-समय पर CNG कीमतों की समीक्षा करती है। फिलहाल अन्य GA में किसी और संशोधन का संकेत नहीं दिया गया है।