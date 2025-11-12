IGL Q2 Results: जिस गैस से आपके घर में बनता है खाना, उस कंपनी को हुआ मुनाफा, अब दौड़ लगाएंगे शेयर!

नई दिल्ली। IGL Q2 Results: प्रमुख शहरी गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में वृद्धि हुई, लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रॉफिट में गिरावट देखी गई। हालांकि, तिमाही दर तिमाही इसके प्रॉफिट में उछाल आया है।

कैसे रहे IGL के तिमाही नतीजे सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी द्वारा घोषित अलेखापरीक्षित Q2 परिणामों के अनुसार, IGL ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 3% की कुल बिक्री वृद्धि दर्ज की, जिसमें तिमाही के दौरान औसत दैनिक बिक्री 9.03 mmscmd से बढ़कर 9.31 mmscmd हो गई। उत्पाद के लिहाज से, CNG ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में तिमाही में 3% की बिक्री वृद्धि दर्ज की। PNG क्षेत्र में बिक्री की मात्रा 2024-25 की Q2 की तुलना में तिमाही के दौरान 6% बढ़ी। तदनुसार, तिमाही के दौरान कुल सकल बिक्री मूल्य वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही के 4069.83 करोड़ रुपये की तुलना में 4431.63 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे 9% की वृद्धि देखी गई है।