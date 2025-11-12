Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IGL Q2 Results: जिस गैस से आपके घर में बनता है खाना, उस कंपनी को हुआ मुनाफा, अब दौड़ लगाएंगे शेयर!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:01 PM (IST)

    IGL Q2 Results: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लाभ में गिरावट आई है। कंपनी ने बताया कि सीएनजी और पीएनजी की बिक्री में वृद्धि हुई है, जिससे कुल बिक्री मूल्य में भी इजाफा हुआ है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    IGL Q2 Results: जिस गैस से आपके घर बनता है खाना उसे हुआ मुनाफा, अब दौड़ लगाएंगे कंपनी के शेयर!

    नई दिल्ली। IGL Q2 Results: प्रमुख शहरी गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में वृद्धि हुई, लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रॉफिट में गिरावट देखी गई। हालांकि, तिमाही दर तिमाही इसके प्रॉफिट में उछाल आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे रहे IGL के तिमाही नतीजे

    सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी द्वारा घोषित अलेखापरीक्षित Q2 परिणामों के अनुसार, IGL ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 3% की कुल बिक्री वृद्धि दर्ज की, जिसमें तिमाही के दौरान औसत दैनिक बिक्री 9.03 mmscmd से बढ़कर 9.31 mmscmd हो गई। उत्पाद के लिहाज से, CNG ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में तिमाही में 3% की बिक्री वृद्धि दर्ज की। PNG क्षेत्र में बिक्री की मात्रा 2024-25 की Q2 की तुलना में तिमाही के दौरान 6% बढ़ी। तदनुसार, तिमाही के दौरान कुल सकल बिक्री मूल्य वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही के 4069.83 करोड़ रुपये की तुलना में 4431.63 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे 9% की वृद्धि देखी गई है।

    यह भी पढ़ें- 15 साल तक कर ली प्राइवेट नौकरी तो इतनी मिलेगी पेंशन, EPFO का कैलकुलेशन समझें

    वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 372.51 करोड़ रुपये रहा। हालाँकि, इनपुट गैस की लागत में भारी वृद्धि के कारण, पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 431.09 करोड़ रुपये के मुकाबले शुद्ध लाभ में गिरावट आई है।

    IGL बोर्ड ने "सऊदी अरब साम्राज्य (KSA) के विभिन्न औद्योगिक शहरों में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास हेतु लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निविदा हेतु पूर्व-योग्यता में भाग लेने हेतु IGL और MASAH कंस्ट्रक्शन कंपनी, सऊदी अरब के बीच एक गठबंधन-सह-साझेदारी समझौते" को भी मंजूरी दी।

    एनएसई पर आईजीएल का शेयर 0.70% बढ़कर 209.74 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। इस साल अब तक इस शेयर में 2% से थोड़ा ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक साल का रिटर्न लगभग 2% कम है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US