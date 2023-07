Indra Rasoi Yojana: 8 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस राज्य की सरकार दे रही है लोगों को ये सुविधा

Indra Rasoi Yojana सरकार लोगों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। अब देश में इस राज्य सरकार द्वारा एक ऐसी योजना भी चलाई जा रही है जिसमें लोगों को 8 रुपये में थाली भर खाना मिल रहा है। इस योजना को सरकार द्वारा कई सालों से चलाया जा रहा है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Indra Rasoi Yojana: 8 रुपये में खा सकते हैं भरपेट खाना

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। राजस्थान सरकार भी लोगों के कल्याण के लिए कई स्कीम चला रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'कोई भी भूखा नहीं सोए' का संकल्प लेकर एक स्कीम चलाई है। इसका नाम इन्दिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojana) है। इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 में की गई थी। यह योजना को सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से चलाया जा रहा है। आइए इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में घोषणा की थी कि अब इस योजना को 358 रसोइयों से बढ़ाकर 1000 कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार हर साल 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। हर साल लगभग 9.25 करोड़ थाली परोसी जाएगी, जिससे जरूरतमंद को लाभान्वित किया जाएगा। क्या है इस योजना की विशेषता केवल 8 रुपये में लाभार्थी को ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा।

लाभार्थी को सम्मान पूर्वक तौर पर भोजन कराया जाएगा।

राज्य सरकार हर थाली पर 17 रुपये का अनुदान करेगी।

इस योजना में रसोई का संचालन स्थानीय संस्थाओं के स्वभाव एवं सहयोग के द्वारा किया जाएगा।

एक थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार शामिल होगा।

जिला स्तरीय समिति के द्वारा मैन्यू और भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता मिलेगी।

हर रसोई संचालन के लिए आधारभूत तौर पर एकमुश्त 5 लाख रुपये और हर साल आवर्ती व्यय के लिए 3 लाख रुपये दिये जाएंगे। सरकार ने इस योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय पर प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का गठन किया है। नगरीय निकाय हर दिन रसोइयों का संचालन पर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करेंगी। नगरीय निकाय ने भोजन के वितरण के लिए समय भी तय किया है। रोज दोपहर का भोजन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक और रात का भोजन शाम 5:00 बजे से 9:00 बजे तक मिलेगा।

