PM Swanidhi Yojana: लाभार्थियों के खाते में आने लगी पीएम स्वनिधि योजना की धनराशि, देर शाम तक खुले रहे बैंक

PM Swanidhi Yojana वाराणसी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान तीन हजार लाभार्थियों के खाते में पीएम स्वनिधि की धनराशि भेजी गई। इसे लेकर देरशाम तक बैंक खुले रहे। 2600 के खाते में 20 हजार तीन सौ के खाते में दस हजार व सौ के खाते में गए 50 हजार रुपये भेजे गए। छोटे स्तर से व्यापार बढ़ाने वालों के लिए यह योजना काफी बेहतर है।

लाभार्थियों के खाते में आने लगी पीएम स्वनिधि योजना की धनराशि, देर शाम तक खुले रहे बैंक

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, जौनपुर: वाराणसी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान तीन हजार लाभार्थियों के खाते में पीएम स्वनिधि की धनराशि भेजी गई। इसे लेकर देरशाम तक बैंक खुले रहे। 2600 के खाते में 20 हजार, तीन सौ के खाते में दस हजार व सौ के खाते में गए 50 हजार रुपये भेजे गए। रेहड़ी पटरी वालों को व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार की इस योजना से जरूरतमंदों की मुश्किलें काफी हद तक दूर हुई हैं। कोरोना महामारी के दौरान आजीविका खो चुके रेहड़ी व पटरी दुकानदारों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 50 हजार रुपये का लोन दिया जाता है। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। हालांकि यह पहली बार में नहीं मिलता है। पहले कारोबार शुरू करने के लिए दस हजार रुपये का लोन दिया जाता है, जिसे चुकाने के बाद दूसरी बार में बीस हजार रुपये व तीसरी बार में 50 हजार रुपये का लोन दिया जाता है। जिले में 2600 लाभार्थियों ने बिना किसी देर के अपना लोन चुका दिया था, जिन्हें अगली कड़ी में शामिल किया गया है। साथ ही 20 हजार रुपये का लोन जमा कर चुके सौ लाभार्थियों के खाते में 50 हजार रुपये भेजे गए। नगर पालिका परिषद जौनपुर की ओर से पूर्व में बड़ी संख्या में रेहड़ी व पटरी वालों का पंजीकरण कराया गया था, जो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। समय-समय पर नगर पालिका व पंचायतों में इसके लिए बकायदा जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक पात्रों को सुविधा से जोड़ा जा सके। एसडीएम शंकर सामंत ने बताया- तीन हजार लाभार्थियों के खाते में पीएम स्वनिधि की धनराशि भेजी गई। इसके लिए काफी पहले तैयारी कर ली गई थी। लोन अदा करने वालों को 50 हजार रुपये तक दिया गया।

Edited By: Abhishek Pandey