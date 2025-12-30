पायलट भर्ती के लिए इंडिगो और एयर इंडिया में मची होड़, 50-50 लाख रुपये बोनस, फिर भी नहीं रुक रहे हैं कैप्टन

नई दिल्ली। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों से उपजे इंडिगो संकट के बाद एविएशन इंडस्ट्री में अनुभवी पायलट की जरूरत बढ़ गई है और इसे लेकर इंडिगो और एयर इंडिया में होड़ शुरू हो गई है। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सख़्त सिक्योरिटी नियमों के कारण पायलटों की उपलब्धता में काफ़ी कमी आई है, जिससे इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के बीच भर्ती और कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए ज़बरदस्त होड़ शुरू हो गई है।

उधर, इंडिगो ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को विश्वास दिलाया है कि वह इस तरह की गड़बड़ी दोबारा न हो, इसके लिए कर्मचारियों की हायरिंग को काफी बढ़ाएगी, और इसके तहत जनवरी में ही लगभग 100 पायलटों को भर्ती करने का प्लान है।

एयर इंडिया ने भी निकाली वैकेंसी वहीं, एयर इंडिया ने भी बेहतर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए अपने कॉकपिट रैंक को मज़बूत करने के लिए भर्ती के विज्ञापन निकाले हैं। हालांकि, चुनौती नई हायरिंग से नहीं बल्कि कैप्टन के इस्तीफों से है। दरअसल, दोनों एयरलाइंस कैप्टन के लगातार इस्तीफ़ों से जूझ रही हैं, जिसमें पायलट घरेलू एयरलाइन कंपनियों के बीच स्विच कर रहे हैं या विदेशी एयरलाइंस के लिए भारत छोड़कर जा रहे हैं।