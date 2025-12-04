IndiGo Flight Cancellations: कैसे पाएं रिफंड, कैंसिलेशन के बाद कितना पैसा मिलेगा, समझें क्या हैं नियम
नई दिल्ली। घरेलू एयरलाइन कंपनी इंडिगो की फ्लाइट्स (IndiGo Flight Cancellations) को लेकर संकट बरकरार है। बुधवार को भी कंपनी ने 150 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, इससे देश के अलग-अलग एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। एयरलाइन ने इस गंभीर परेशानी के लिए माफी मांगी है और पैसेंजर्स को शुक्रवार तक और फ्लाइट्स कैंसिल करने की सूचना दी है। हालांकि, इंडिगो ने कहा कि अगले 48 घंटों में ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए "सुनियोजित प्रयास" शुरू कर दिए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल (Flight Cancellations Refund Rules) होने पर कंपनी पैसेंजर्स को टिकट कैंसिलेशन के बाद अमाउंट रिफंड कर रही है।
क्या आप जानते हैं फ्लाइट कैंसिल करने पर या फ्लाइट के कैंसिल होने पर कितना रिफंड मिलता है, इसे लेकर कैंसिलेशन से जुड़े क्या नियम हैं।
कैंसिलेशन के बाद कैसे मिलेगा रिफंड
इंडिगो ने पैंसेजर्स को सलाह दी है कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं, वे अपनी सुविधानुसार पूरी राशि वापस पा सकते हैं या वैकल्पिक फ्लाइट ले सकते हैं। इसके अलावा, पैसेंजर भविष्य की यात्रा के लिए क्रेडिट शेल का ऑफ्शन भी चुन सकते हैं। एयरलाइन ने इस बारे में और ज्यादा मदद चाहने वाले यात्रियों से अपना पीएनआर या लेनदेन आईडी प्रदान करने को कहा है।
कैंसिलेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
इंडिगो के फ्लाइट टिकट के कैंसिल होने पर रिफंड पाने के लिए इंडिगो की वेबसाइट पर जाएं और कैंसिलेशन ऑप्शन का विकल्प चुनें और नीचे दिए निर्देशों का पालन करें।
- अपना पीएनआर/बुकिंग रेफरेंस नंबर दर्ज करें, ईमेल आईडी या उपनाम डालें।
- आगे बढ़ने के लिए 'बुकिंग रद्द करें' विकल्प चुनें।
- अपनी पसंदीदा रिफंड मेथड चुनें और 'बुकिंग रद्द करें' पर क्लिक करें।
- विवरण सत्यापित करें, 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें, और आपकी बुकिंग रद्द कर दी जाएगी।
कैंसिलेशन को लेकर क्या हैं नियम
अगर पैसेंजर, सफर शुरू करने से 0-3 दिन पहले टिकट कैंसिल कराता है तो 3500 रुपये या बेस फेयर+ फ्यूल सरचार्ज (जो भी कम हो) कैंसिलेशन फीस के तौर पर काटा जाता है और शेष राशि रिफंड कर दी जाती है। हालांकि, फ्लाइट कंपनी की ओर से कैंसिल की जा रही हैं तो यात्रियों को पूरा रिफंड मिल रहा है, साथ ही अल्टरनेट फ्लाइट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, 3 से 24 घंटे पहले फ्लाइट टिकट रद्द कराने पर 4999 रुपये कैंसिलेशन चार्ज काटा जाता है।
