अगस्त में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4% बढ़ा; माइनिंग Vs मैन्यूफैक्चरिंग Vs पावर, किस सेक्टर में दिखा सबसे ज्यादा उछाल

नई दिल्ली। खनन क्षेत्र के बेहतरीन प्रदर्शन (छह प्रतिशत की वृद्धि दर) के चलते अगस्त में भारत का औद्योगिक उत्पादन चार प्रतिशत बढ़ा। जुलाई के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) की वृद्धि दर को पहले के 3.5 प्रतिशत से संशोधित कर 4.3 प्रतिशत कर दिया गया है।

पिछले साल की समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन ने स्थिर वृद्धि दर्ज की थी। अगस्त 2024 में खनन क्षेत्र का उत्पादन 4.3 प्रतिशत घट गया था।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में तीन चौथाई से अधिक का योगदान देने वाला मैन्यूफैक्च¨रग सेक्टर अगस्त में 3.8 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले वर्ष इसी महीने में 1.2 प्रतिशत था।

एनएसओ के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि बिजली क्षेत्र में वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रही, जबकि अगस्त, 2024 में इसमें 3.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान, आइआइपी वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 4.3 प्रतिशत थी।