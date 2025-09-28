New GST Rate से इंश्योरेंस कंपनी को हुआ गजब का फायदा, LIC ने नवरात्र के पहले दिन बेच डाली 1100 करोड़ रुपये की पॉलिसी
नवरात्र के पहले दिन एलआईसी ने 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की पॉलिसी बेची। हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी हटने के बाद ग्राहकों में सकारात्मक भावना बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी हटने से पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियां व्यक्तिगत खरीदारों के लिए अधिक किफायती हो गई हैं। एलआईसी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 10957 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया।
मुंबई, आइएएनएस। हेल्थ और जीवन बीमा पालिसी पर जीएसटी हटने के बाद नवरात्र के पहले दिन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की पालिसी बेची।
यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलआइसी को आमतौर पर खुदरा पालिसीधारकों से लगभग 5,000 करोड़ रुपये की मासिक प्रीमियम आय प्राप्त होती है। कर राहत के बाद पहले ही दिन देखा गया निवेश पालिसीधारकों के बीच सकारात्मक भावना और बीमा क्षेत्र को संभावित बढ़ावा देने की संभावना को दर्शाता है।
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी हटने से पारंपरिक जीवन बीमा पालिसियां व्यक्तिगत खरीदारों के लिए अधिक किफायती और आकर्षक हो गई हैं, जिससे आने वाले महीनों में बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।
चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में एलआइसी ने लाभ और प्रीमियम आय दोनों में लगातार वृद्धि दर्ज की है।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में 10,957 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही) की तुलना में 3.91 प्रतिशत अधिक है।
बीमा कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसकी शुद्ध प्रीमियम आय भी 4.7 प्रतिशत बढ़कर 1,19,618 करोड़ रुपये हो गई। जीवन बीमा उद्योग में एलआइसी ने अपना सर्वोच्च स्थान बरकरार रखा है और प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय में इसकी बाजार हिस्सेदारी 63 प्रतिशत से अधिक है।
कंपनी का शुद्ध लाभ एकल आधार पर साल-दर-साल पांच प्रतिशत बढ़कर 10,986.51 करोड़ रुपये हो गया।
