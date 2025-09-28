1000 करोड़ लागत, 100 साल वाला मजबूत निर्माण, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रही पहली और अनोखी 8 लेन वाली सुरंग

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस सुरंग को राजस्थान के कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के आसपास बनाया जा रहा है। यह सुरंग 4.9 किलोमीटर लंबी है जिसमें दो ट्यूब अगल-बगल बनी हैं जिनमें से प्रत्येक में 4 लेन हैं और कुल आठ लेन की क्षमता है। इस टनल की लागत 1000 करोड़ रुपये है और इसकी अनुमानित डिजाइन लाइफ 100 वर्ष है।

नई दिल्ली। भारत में पिछले 10 सालों में तेजी से रोड व रेलवे इन्फ्रा पर काम हुआ है और नए-नए एक्सप्रेसवे व रेल ब्रिज बनकर तैयार हुए हैं। इसी कड़ी में देश में पहली 8 लेन टनल (Indias First 8 Lane Tunnel) का सपना लगभग साकार हो चुका है। देश के सबसे महत्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस सुरंग का काम पूरा होने जा रहा है और यह इस साल के आखिरी तक परिवहन के लिए खोली जा सकती है। यह सुरंग राजस्थान के कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व (MHTR) के आसपास डेवलप की गई है। दरअसल, प्रकृति व जंगली जानवरों की रक्षा के उद्देश्य से नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) ने इस रूट पर यह सुरंग बनाई है।

खास बात है कि यह टनल, देश का पहला मेजर ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो संरक्षित वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जोन में बनाया गया है। इस टनल की लागत 1000 करोड़ रुपये है और इसकी अनुमानित डिजाइन लाइफ 100 वर्ष है। आइये आपको बताते हैं इस टनल से जुड़ी खासियतें और इससे होने वाले फायदे क्या होंगे?

क्यों खास है मुकुंदरा हिल्स टनल डिजाइन और लंबाई: यह सुरंग 4.9 किलोमीटर लंबी है, जिसमें दो ट्यूब अगल-बगल बनी हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 लेन हैं, और कुल आठ लेन की क्षमता है। यह टनल 3.3 किलोमीटर अंडरग्राउंड बोरिंग है, और बाकी 1.6 किलोमीटर कट-एंड-कवर निर्माण है।