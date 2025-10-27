शिमला मिर्च, झींगा और एल्यूमीनियम... भारत ने चीन को क्या-क्या बेचा; बंपर निर्यात डेटा देख ट्रंप टैरिफ की निकली हवा!
चीन को भारत का निर्यात (India exports to China) लगभग 22% बढ़ा है। यह बढ़ोतरी टेलीफोन सेट के पार्ट्स, झींगा, एल्यूमीनियम जैसी वस्तुओं के कारण हुई है। ट्रंप टैरिफ के बाद भारतीय निर्यातकों ने अपने व्यापार को अन्यत्र स्थानांतरित किया है। अप्रैल-सितंबर 2025 में चीन को (China import data) भारत का निर्यात 8.41 अरब डॉलर रहा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
नई दिल्ली। चीन को भारत का निर्यात (India exports to China) लगभग 22% बढ़ा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही (H1) की तुलना में 2025-26 की पहली छमाही में निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। यह बढ़त टेलीफोन सेट के पार्ट्स, झींगा, एल्यूमीनियम और शिमला मिर्च जैसी वस्तुओं के कारण हुई है।
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, यह बताती है कि भारतीय निर्यातकों ने अमेरिकी टैरिफ के बाद अपने कुछ व्यापार को विभिन्न गंतव्यों में सफलतापूर्वक विविधता प्रदान की है।
आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका ने भारत से निर्यात पर 50% का टैरिफ लगाए जाने के बाद, (China import data) झींगा और एल्युमीनियम जैसे कुछ भारतीय निर्यातों पर भारी असर पड़ा है, लेकिन चीनी बाजार में इन वस्तुओं की अच्छी-खासी मांग देखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय निर्यातक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड (OLED) के फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल और सूखे बीन्स जैसे नए उत्पादों का चीन को सफलतापूर्वक निर्यात कर रहे हैं।
हालांकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
अप्रैल-सितंबर 2025 में चीन को भारत का निर्यात 8.41 अरब डॉलर रहा, जो अप्रैल-सितंबर 2024 में 6.90 अरब डॉलर था। इस तरह इसमें 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त से अमेरिका के भारतीय वस्तुओं पर हाई टैरिफ लगाए जाने के बाद, चीन को निर्यात 34% बढ़कर 1.47 अरब डॉलर हो गया, जो सितंबर 2024 में 1.09 अरब डॉलर था।
चीन को भारत के निर्यात में बढ़ोतरी
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान चीन को भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हल्के तेलों और पेट्रोलियम या बिटुमिनस खनिजों की तैयारी के उच्च शिपमेंट के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 686.11 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 1.48 बिलियन डॉलर हो गई, जो 116% की बढ़ोतरी है।
इसी प्रकार, टेलीफोन सेटों के पुर्जों की कीमत वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 178.42 मिलियन डॉलर से 162% बढ़कर 2025-26 में 467.65 मिलियन डॉलर हो गई।
भारत के फ्रोजन झींगा का निर्यात
आंकड़ों के अनुसार, भारत का फ्रोजन झींगा और झींगे का निर्यात 2024-25 की पहली छमाही में 373.03 मिलियन डॉलर से 25% बढ़कर 2025-26 की पहली छमाही में 467.51 मिलियन डॉलर हो गया। इसी प्रकार, सल्फर का निर्यात 175% से अधिक बढ़कर 116.80 मिलियन डॉलर हो गया। एल्युमीनियम का निर्यात भी लगभग 59% बढ़कर 191.93 मिलियन डॉलर हो गया।
कई वस्तुओं का निर्यात, जो पिछले वर्ष न के बराबर या शून्य था। उसमें भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जैसे कि ओएलईडी के फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में शून्य से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 246.26 मिलियन डॉलर हो गया।
भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के महानिदेशक और सीईओ अजय सहाय के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में चीन को भारत के निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हमारे निर्यातकों की चपलता और बढ़ते कंपटीशन का एक उत्साहजनक संकेत है, खासकर झींगा, एल्युमीनियम और टेलीफोन सेट जैसे मूल्यवर्धित क्षेत्रों में यह आपूर्ति-श्रृंखला के पुनर्गठन और एशियाई उत्पादन नेटवर्क में भारत के बढ़ते एकीकरण, दोनों को दिखाता है।
उन्होंने कहा, "हालांकि यह बढ़ोतरी अमेरिका जैसे पारंपरिक बाजारों से परे कुछ विविधीकरण का संकेत देती है, लेकिन इसे एक संरचनात्मक बदलाव के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी। निरंतर निर्यात विविधीकरण के लिए उभरते एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी बाजारों में हमारी उपस्थिति को गहरा करना होगा, साथ ही अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हमारे उच्च-मूल्य वाले व्यापार को मजबूत करना होगा। हालांकि, यह रुझान स्पष्ट रूप से भारत के बढ़ते निर्यात लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की ओर इशारा करता है।"
