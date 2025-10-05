ट्रंप की धमकियां बेअसर, भारत के तेल आयात में रूस की एक तिहाई हिस्सेदारी बरकरार

सितंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात थोड़ा कम हुआ है फिर भी रूस कुल तेल खरीद का एक तिहाई से अधिक हिस्सा है। अमेरिका भारत-रूस के तेल व्यापार को सीमित करने का दबाव डाल रहा है। कैप्लर के अनुसार भारत ने रूस से लगभग 16 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया जो कुल आयात का 34% है। रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

अमेरिका का कहना है कि यह यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों का समर्थन करता है। वैश्विक व्यापार विश्लेषक फर्म कैप्लर के प्रारंभिक डाटा के अनुसार, पिछले महीने भारत ने रूस से हर रोज करीब 47 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया है। इसमें मासिक आधार पर 2.20 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। हालांकि, वार्षिक आधार पर यह करीब स्थिर रहा है। डाटा के अनुसार, 16 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और कुल आयात में इसकी करीब 34 प्रतिशत हिस्सेदारी है।