    50वें नंबर के सबसे अमीर भारतीय, संभाल रहे हैं परदादा का 100 साल पुराना कारोबार, टाटा ग्रुप में भी बड़ा रसूख

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:54 PM (IST)

    फोर्ब्स की India’s 100 Richest लिस्ट के अनुसार, वेणु श्रीनिवासन 50वें नंबर के सबसे अमीर भारतीय हैं। टीवीसी मोटर इंडिया के मानद चैयरमेन, वेणु श्रीनिवासन की रियल टाइम नेटवर्थ 5.7 बिलियन डॉलर यानी 50000 करोड़ से ज्यादा है, जबकि उनकी कंपनी टीवीएस मोटर इंडिया का मार्केट कैप 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा है।

    नई दिल्ली। भारत के 100 अरबपति कारोबारियों की लिस्ट में कई नामी उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं। पहले और दूसरे नंबर पर अंबानी व अदाणी हैं, टॉप टेन अमीर बिजनेसमैन के बारे में भी सभी को पता है। लेकिन क्या आप इस लिस्ट में 50वें नंबर पर आने वाले उद्योगपति को जानते हैं, इनका नाम है वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan), जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी टीवीएस मोटर के मानद चेयरमैन हैं।

    खास बात है कि वेणु श्रीनिवासन, टाटा ट्रस्ट्स में भी शामिल हैं। फोर्ब्स की India’s 100 Richest लिस्ट में वेणु श्रीनिवासन का नाम 50वें नंबर पर आता है। आइये आपको बताते हैं वेणु श्रीनिवासन की सक्सेस स्टोरी, फैमिली बिजनेस और उनकी नेटवर्थ के बारे में...

    फैमिली बिजनेस में तीसरी पढ़ी

    टीवीएस मोटर, टीवीएस समूह की प्रमुख कंपनी है, जिसकी स्थापना 1911 में टी. वी. सुंदरम अयंगर ने की थी, और वेणु श्रीनिवासन तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। हालांकि, अब चौथी पीढ़ी के रूप में वेण श्रीनिवासन के बेटे, सुदर्शन वेणु यह फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं। उन्होंने अगस्त 2025 में टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है।

    1980 के दशक में जब वेणु श्रीनिवासन ने टीवीएस मोटर कंपनी, जो श्रमिक समस्याओं से जूझ रही थी और भारी वित्तीय घाटे का सामना कर रही थी, ऐसे हालात में उन्होंने बागडोर संभाली और अपने फैमिली बिजनेस को विश्वस्तरीय उद्यम में बदल दिया।

    कंपनी का मार्केट कैप और नेटवर्थ

    फोर्ब्स के अनुसार, वेणु श्रीनिवासन की रियल टाइम नेटवर्थ 5.7 बिलियन डॉलर यानी 50000 करोड़ से ज्यादा है। इस संपत्ति के साथ वे भारत में अरबपतियों की लिस्ट में 50वें नंबर पर आते हैं तो दुनिया के 639वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं, उनकी कंपनी टीवीएस मोटर इंडिया का मार्केट कैप 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा है।

    टीवीएस मोटर इंडिया में मानद अध्यक्ष होने के साथ-साथ वेणु श्रीनिवासन, टीवी सुंदरम एंड संस के बोर्ड में भी शामिल हैं। इसके अलावा, वे टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष और भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक भी हैं।

