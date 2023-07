यात्रीगण ध्यान दें, आज लगभग 4 घंटे तक बुक नहीं कर पाएंगे ट्रेन की टिकट, जानें क्या है टाइमिंग

IRCTC Ticket Booking अगर आप भी घूमने के लिए ट्रेन बुक करने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। आज भारतीय रेलवे से आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी के साथ कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कि कौन-सी सर्विस को बंद किया गया है? (जागरण फाइल फोटो)

Indian Railway: Internet Booking shut down today

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रेलयात्री ध्यान दें! आज यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करने में दिक्कत का सामना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह है कि आज कोलकता में स्थित यात्री आरक्षण प्रणाली का सर्वर डाउन होगा। इसे पीआरएस भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आज किस टाइम पर आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। किस टाइम पर होगा सर्वर डाउन आज 45 मिनट के लिए ये सुविधा बंद होगी। आप आज यानी 08 जुलाई 2023 (शनिवार) को रात के 11:45 बजे से 09 जुलाई 2023 (रविवार) को 03:30 बजे तक इंटरनेट मोड के जरिये से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये राज्य होंगे प्रभावित पीआरएस प्रणाली बंद होने से कई राज्य पर असर पड़ेगा। इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से प्रभावित होंगे। ये रेलवे क्षेत्र होंगे प्रभावित पीआरएस एटीए केंद्र पर डाउनटाइम के कारण पूर्वी रेलवे (ईआर), दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर), पूर्वी तट रेलवे (ईसीओआर), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) और पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) जोन पर पड़ेगा। कौन-सी सुविधाएं होगी बाधित पीआरएस प्रणाली बंद होने से यात्रीगण कई सेवाएं बाधित होंगी। इसमें आप इंटरनेट बुकिंग, करंट बुकिंग, पूछताछ, चार्टिंग और कई अन्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यात्री यूटीएस मोबाइल एप्लिकेशन से उपनगरीय और गैर-उपनगरीय (स्थानीय) ट्रेन टिकट खरीद सकेंगे।आप यूटीएस मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये उपनगरीय और गैर-उपनगरीय ट्रेन की टिकट खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन के काउंटर पर भी जाकर टिकट खरीद सकते हैं। ट्रेनों का डायवर्जन पीआरएस प्रणाली बंद होने की वजह से रेलवे ने 07 जुलाई, 2023 से 09 जुलाई, 2023 तक 4 घंटों के लिए ट्रेन के संचालन में भी बदलाव किया है। आज कई ट्रेनों का डायवर्जन भी किया गया है। इन ट्रेनों का किया गया डायवर्जन 22504 डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 08 जुलाई, 2023 को 01:27 बजे दानकुनी स्टेशन पहुंचेगी।

12508 सिलचर-त्रिवेंद्रम अरोनई एक्सप्रेस ट्रेन 08 जुलाई, 2023 को 00:10 बजे दानकुनी पहुंचेगी।

न्यू तिनसुकिया-एसएमवीटी बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी डायवर्ट किया गया है। ये ट्रेन 09 जुलाई, 2023 को 00:10 बजे दानकुनी पहुंचेगी।

