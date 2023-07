Delhi: मानसून में ट्रेन की आवाजाही नहीं होगी बाधित, रेलवे ट्रैक पर पानी की निकासी के कर रहा इंतजाम

मानसून में सुरक्षित ट्रेन परिचालन बड़ी चुनौती होती है। वर्षा से रेलवे ट्रैक को नुकसान भूमि कटाव जलजमाव सिग्नल प्रणाली में खराबी से ट्रेनों की आवाजाही बाधित होती है। 2021 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व इसके आसपास ट्रैक पर पानी भरने से कई घंटे तक ट्रेन परिचालन ठप रहा था। इसे ध्यान में रखकर जलजमाव वाले स्थानों की पहचान कर पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जा रही है।

मानसून में ट्रेन की आवाजाही नहीं होगी बाधित, रेलवे ट्रैक पर पानी की निकासी के कर रहा इंतजाम

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मानसून में सुरक्षित ट्रेन परिचालन बड़ी चुनौती होती है। वर्षा से रेलवे ट्रैक को नुकसान, भूमि कटाव, जलजमाव, सिग्नल प्रणाली में खराबी से ट्रेनों की आवाजाही बाधित होती है। वर्ष 2021 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व इसके आसपास ट्रैक पर पानी भरने से कई घंटे तक ट्रेन परिचालन ठप रहा था। इसे ध्यान में रखकर जलजमाव वाले स्थानों की पहचान कर पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जा रही है। मानसून के दौरान रेल परिचालन में होने वाली परेशानी से बचने के लिए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधुरी ने सभी मंडलों को जरूरी तैयारी करने को कहा है। संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और समस्या हल करने के लिए आवश्यकता अनुसार, तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि वर्षा का पानी ट्रैक पर जमा नहीं हो इसके लिए जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की गई है। नालों की सफाई करने के साथ ही संवेदनशील स्थानों की सूची तैयार कर उसकी निगरानी की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर सीवर लाइन की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। वर्षा में सिग्नल प्रणाली में अक्सर खराबी आती है। इससे बचने के लिए सिग्नल उपकरण के आसपास पानी न भरे इसका ध्यान रखा जा रहा है। बड़े पुल व भूमि कटाव वाले स्थानों की निगरानी की जा रही है। कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि सुरक्षित रेल परिचालन संभव हो सके। मानसून में ट्रैक पर पेड़ गिरने से भी ट्रेनों की आवाजाही बाधित होती है। कई स्थानों पर अभी भी पेड़ों की बढ़ी हुई टहनियों की छंटाई नहीं हुई है। इसके लिए वन विभाग से जल्द अनुमति लेने को कहा गया है।

Edited By: Geetarjun