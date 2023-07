Railway Apprentice: नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 1104 पदों पर अप्रेंटिसशिप का मौका, यहां से करें अप्लाई

RRC Gorakhpur Apprentice 2023 आरआरसी गोरखपुर की ओर से 1104 अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती निकाली गयी है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है जो 2 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो और न्यूनतम आयु 15 वर्ष प्राप्त कर ली हो।

RRC Gorakhpur Apprentice: आरआरसी गोरखपुर में अप्रेंटिसशिप का मौका, जल करें अप्लाई।

Railway Apprentice: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से नार्थ ईस्टर्न रेलवे, गोरखपुर में अप्रेंटिसशिप पदों के लिए भर्ती निकाली गयी है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2023 निर्धारित की गयी है। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आरआरसी गोरखपुर अप्रेंटिसशिप 2023 एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट लिंक RRC North Eastern Railway Act Apprentice 2023: क्या है योग्यता रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गयी है। आयु सीमा की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्राप्त की जाएगी। RRC Gorakhpur Apprentice: भर्ती विवरण आपको बता दें कि यह भर्ती 1104 पदों पर निकाली गयी है। यह भर्ती रेलवे की अलग-अलग यूनिट के अनुसार निकाली गयी है जिसकी पूर्ण जानकारी निम्नलिखित है- यांत्रिक कार्यशाला गोरखपुर: 411 पद

सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट: 63 पद

ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट: 35 पद

मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर: 151 पद

डीजल शेड इज्जत नगर: 60 पद

कैरिज एवं वैगन इज्जत नगर: 64 पद

कैरिज एवं वैगन लखनऊ जंक्शन: 155 पद

डीजल शेड गोंडा: 90 पद

कैरिज एवं वैगन वाराणसी: 75 पद सिलेक्शन प्रॉसेस अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट 10वीं कक्षा एवं आईटीआई में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज होगा केवल उन्हें ही भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

