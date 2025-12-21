बड़ी खबर! भारतीय रेलवे ने किया किराए में बढ़ोतरी का एलान, 26 दिसंबर से देना होगा इतना एक्स्ट्रा चार्ज

नई दिल्ली। अगर आप भी रेल से सफर करते हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल रेल का किराया महंगा होने जा रहा है। जी हां भारतीय रेलवे ने रविवार को किराए में बढ़ोतरी का एलान कर दिया है, जिसके तहत 26 दिसंबर 2025 से नया किराया स्ट्रक्चर लागू होगा। नए स्ट्रक्चर में किराए में इजाफा होगा। रेलवे ने कहा है कि इस बदलाव से उसे 600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू फायदा होगा।

कितनी हुई किराए में बढ़ोतरी? नए टिकट प्राइसिंग स्ट्रक्चर के तहत, पैसेंजर्स को ऑर्डिनरी क्लास में 215 km से ज्यादा की यात्रा पर प्रति km 1 पैसा ज्यादा देना होगा। वहीं मेल/एक्सप्रेस नॉन-AC और AC क्लास के लिए प्रति km 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। 215 km से कम दूरी की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए टिकट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

इस बीच, 500 km की नॉन-AC यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को अपनी यात्रा के लिए 10 रुपये ज्यादा देने होंगे।



