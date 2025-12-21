Language
    बड़ी खबर! भारतीय रेलवे ने किया किराए में बढ़ोतरी का एलान, 26 दिसंबर से देना होगा इतना एक्स्ट्रा चार्ज

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने रेल किराए (Indian Railway) में बढ़ोतरी का एलान किया है। यह नया किराया स्ट्रक्चर 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा, जिससे किराए में इजाफा होग ...और पढ़ें

    ट्रेन के किराए में होने जा रही बढ़ोतरी

    नई दिल्ली। अगर आप भी रेल से सफर करते हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल रेल का किराया महंगा होने जा रहा है। जी हां भारतीय रेलवे ने रविवार को किराए में बढ़ोतरी का एलान कर दिया है, जिसके तहत 26 दिसंबर 2025 से नया किराया स्ट्रक्चर लागू होगा। नए स्ट्रक्चर में किराए में इजाफा होगा। रेलवे ने कहा है कि इस बदलाव से उसे 600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू फायदा होगा।

    कितनी हुई किराए में बढ़ोतरी?

    नए टिकट प्राइसिंग स्ट्रक्चर के तहत, पैसेंजर्स को ऑर्डिनरी क्लास में 215 km से ज्यादा की यात्रा पर प्रति km 1 पैसा ज्यादा देना होगा। वहीं मेल/एक्सप्रेस नॉन-AC और AC क्लास के लिए प्रति km 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। 215 km से कम दूरी की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए टिकट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
    इस बीच, 500 km की नॉन-AC यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को अपनी यात्रा के लिए 10 रुपये ज्यादा देने होंगे।

    चेक करें किराए में बढ़ोतरी

    कैटेगरी किराए में बदलाव
    सबअर्बन ट्रेन और मंथली सीजन टिकट कोई बदलाव नहीं
    ऑर्डिनरी क्लास 215 Km तक कोई बदलाव नहीं
    ऑर्डिनरी क्लास 215 km से ज्यादा 1 पैसा प्रति किमी
    मेल/एक्सप्रेस नॉन एसी क्लास 2 पैसा प्रति किमी
    मेल/एक्सप्रेस एसी क्लास 2 पैसा प्रति किमी
    नॉन एसी 500 किमी की यात्रा 10 रुपये

    इन टिकटों का किराया नहीं बढ़ा

    हालांकि इंडियन रेलवे ने कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए किराया किफायती बनाए रखा है। इसके लिए, रेलवे ने उपनगरीय और मासिक सीजन टिकटों का किराया नहीं बढ़ाया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2025 में किराए में पिछली बढ़ोतरी से अब तक 700 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला है।

    क्रिसमस और नए साल के लिए स्पेशल ट्रेनें

    गौरतलब है कि किराया बढ़ोतरी से इतर इंडियन रेलवे ने 2025-26 के क्रिसमस और नए साल के दौरान आठ जोन में 244 अतिरिक्त ट्रिप के साथ स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। यात्रियों की संख्या में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए, मंत्रालय आने वाले दिनों में और ज्यादा ट्रिप की घोषणा करेगा।

