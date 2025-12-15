IRCTC Tour Package: रेलवे लाया खास कश्मीर हॉलिडे टूर, सिर्फ इतने कम खर्च में लें 'धरती के स्वर्ग' का लुत्फ

नई दिल्ली।''अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं कश्मीर में है।''बर्फ से ढकी पहाड़ियां, झीलों पर तैरती शिकारे, रंग-बिरंगे बाग और घाटियों में बसी शांति। यह सब कुछ सिर्फ देखा और महसूस किया जा सकता है। इसी अनुभव को आम यात्रियों तक पहुंचाने के लिए इस वसंत ऋतु में आईआरसीटीसी (IRCTC) ने कश्मीर के लिए विशेष फिक्स्ड डिपार्चर टूर पैकेज की घोषणा की है।

यह टूर उन लोगों के लिए है जो कम समय में कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को आरामदायक और सुव्यवस्थित तरीके से देखना चाहते हैं। इस पैकेज में श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे लोकप्रिय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डल झील से गुलमर्ग तक, हर पल बनेगा यादगार इस यात्रा की शुरुआत श्रीनगर से होती है, जहां पर्यटक मुगल गार्डन निशात बाग, शालीमार बाग और चश्माशाही की ऐतिहासिक खूबसूरती को निहार सकते हैं। डल झील में शिकारा सवारी का अनुभव इस टूर का खास आकर्षण है, जो कश्मीर की पहचान माना जाता है।

सोनमर्ग, जिसे ‘मीडो ऑफ गोल्ड’ कहा जाता है, बर्फ से ढकी चोटियों और सिंध नदी के किनारे बसे प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। वहीं गुलमर्ग की गोंडोला केबल कार सवारी यात्रियों को ऊँचाई से बर्फीले पहाड़ों का मनमोहक दृश्य दिखाती है। पहलगाम की शांत घाटियां और हरियाली इस सफर को पूरा करती हैं।

6 दिन, 5 रात का आरामदायक सफर आईआरसीटीसी का यह 6 दिन और 5 रातों का कश्मीर हॉलिडे टूर यात्रियों को आरामदायक होटल, एक रात हाउसबोट में ठहरने और तय कार्यक्रम के अनुसार परिवहन की सुविधा देता है। टूर के दौरान सुबह का नाश्ता शामिल है और यात्रियों को स्थानीय दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है।

किफायती पैकेज, बेहतरीन अनुभव यह पैकेज कंफर्ट क्लास में उपलब्ध है और 10 यात्रियों के समूह के आधार पर तैयार किया गया है। डबल ऑक्यूपेंसी में प्रति व्यक्ति पैकेज की कीमत ₹12,513 से शुरू होती है, जबकि सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए यह ₹20,651 है। बच्चों के लिए भी अलग-अलग दरें तय की गई हैं।

किन सुविधाओं का मिलेगा लाभ इस पैकेज में श्रीनगर और पहलगाम में होटल में ठहरने की सुविधा, एक रात हाउसबोट में रुकना, तय कार्यक्रम के अनुसार एसी वाहन से यात्रा और नाश्ता शामिल है। वहीं गोंडोला राइड, थाजिवास ग्लेशियर, अरु वैली या बीटाब वैली जैसी एक्टिविटी यात्री अपनी पसंद से अलग से कर सकते हैं।