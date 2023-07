इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए किया बड़ा ऐलान, इस तरह आपको मिलेगा लाभ

Indian Bank प्राइवेट सेक्टर में इंडियन बैंक ग्राहकों को की तरह की सर्विस देती है। इस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट वेव नाम का प्रोडक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोडक्ट में बैंक ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देती है। आज बैंक ने इस उत्पाद में एक नई सर्विस को शुरू कर दिया है। बैंक का कहना है कि इससे ग्राहक को लाभ मिलेगा ।

Indian Bank ने Project Wave के तहत नई सेवाओं का किया लॉन्च

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Project WAVE: सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के लिए प्रोजेक्ट वेव (Project WAVE) की शुरुआत की थी। इसमें बैंक ग्राहक को कई तरह की सर्विस देती है। बैंक ने अब ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस शुरू कर दी है। इसकी जानकारी बैंक द्वारा दी गई है। क्या है नई सुविधा बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) की सेवा शुरू की है। इस सर्विस का उद्देश्य कागजी कार्यवाही को कम करना है। बैंक ने बयान दिया है कि इससे अब काम करने में कम समय लगेगा। पहले जिस काम को करने में 3 से 4 दिन का समय लगता था वो अब चंद मिनट में पूरा हो जाएगा। इसी के साथ यह सुविधा ग्राहकों के भौतिक स्टाम्प पेपर और भौतिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल स्टैम्पिंग और ई-साइनिंग में बदल देगी। इसका यह अर्थ हुआ कि अब ये पूरी प्रक्रिया को डिजिटल हो जाएगी। बैंक ने ग्राहक को बिजनेस को कामयाब करने के लिए लोन प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। अब इससे ग्राहक एंड-टू-एंड डिजिटल सर्विस का लाभ आसानी से उठा सकता है। व्हीकल लोन भी हुआ डिजिटल बैंक ने डिजिटल वाहन लोन भी लॉन्च किया है। इससे ग्राहक को आसानी से लोन भी मिल जाएगा साथ ही उनका खुद का वाहन का सपना भी पूरा हो जाएगा। इस प्रोडक्ट से ग्राहक 25 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। हाल ही में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ एसएल जैन ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की।

Edited By: Priyanka Kumari