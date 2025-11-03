अब सेमीकंडक्टर का नहीं करना होगा आयात, 2-3 महीने में सेमीकंडक्टर का घरेलू उत्पादन हो जाएगा शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मोबाइल फोन के बाद भारत अब सेमीकंडक्टर या चिप के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले दो-तीन महीने के भीतर देश में तीन प्लांट से सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इन जगहों पर सेमीकंडक्टर का उत्पादन का पायलटप्रोजेक्ट पहले से चल रहा है।

सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व आईटी मंत्री के साथ गुजरात में लगने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट की प्रगति की समीक्षा के बाद वैष्णव ने बताया कि गुजरात में स्थापित केंजसेमीकंडक्टर, सीजी सेमीकंडक्टर के साथ माइक्रोन प्लांट में पायलट रूप से उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है। वहीं, धोलेरा में सेमीकंडक्टरफैब्रिकेशन से जुड़े प्लांट की स्थापना के लिए काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में धोलेरा हाई-टेक मैन्यूफैक्च¨रग का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश की आर्थिक सुरक्षा एवं रणनीतिक निर्भरता के लिए देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन जरूरी है। मोबाइल फोन से लेकर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक्सआइटम, हेल्थकेयर सेक्टर, रक्षा सेक्टर व अंतरिक्ष सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर का उत्पादन काफी महत्वपूर्ण है। अभी भारत सेमीकंडक्टर के लिए आयात पर निर्भर करता है।