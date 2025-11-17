Language
    अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचा और चीन से सबसे ज्यादा खरीदा, अप्रैल से अक्टूबर तक कैसे रहा भारत आयात-निर्यात डेटा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर में भारत के निर्यात में गिरावट और आयात में वृद्धि हुई है। निर्यात 11.8% घटकर 34.38 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 16.63% बढ़कर 76.06 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और चीन सबसे बड़ा आयात स्रोत बना हुआ है। व्यापार घाटा बढ़कर 41.68 अरब डॉलर हो गया है। पेट्रोलियम का आयात सबसे अधिक रहा।

    अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचा और चीन से सबसे ज्यादा खरीदा, अप्रैल से अक्टूबर तक कैसे रहा भारत आयात-निर्यात डेटा

    नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में निर्यात (Import Export Data) में गिरावट और आयात में तेज वृद्धि के कारण भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ गया। मंत्रालय ने बताया कि व्यापारिक निर्यात 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जो वित्त वर्ष की शुरुआत में मामूली सुधार के बाद निर्यात के लिए एक उल्लेखनीय गिरावट है।  आयात में जबरदस्त उछाल आया और यह महीने के दौरान 16.63 प्रतिशत बढ़कर 76.06 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इस तेज वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़कर 41.68 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो देश के बाह्य खाते पर बढ़ते दबाव का संकेत है।

    अप्रैल-अक्टूबर 2025 के बीच भारत ने सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को बेचा और चीन से खरीदा। आयात और निर्यात के डेटा से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है, जबकि चीन भारत के आयात बास्केट पर हावी बना हुआ है।

    अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचा

    भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य, अमेरिका को होने वाले निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर में अमेरिका को निर्यात घटकर 6.3 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 6.9 अरब डॉलर था।

    अमेरिका को निर्यात बढ़कर 52.12 अरब डॉलर हो गया, जिसमें भारत की सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली श्रेणियों, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न एवं आभूषणों का योगदान रहा। इन क्षेत्रों में, विशेष रूप से इंजीनियरिंग सामान और विशेष दवाओं, लगातार अमेरिकी माँग बनी हुई है।

    ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने कहा, "अक्टूबर में इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में गिरावट अपेक्षित थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ अगस्त के अंतिम सप्ताह में लागू हुआ था। सरकारी समर्थन से, इंजीनियरिंग वस्तु क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने में कामयाब रहा है।"

    अगले तीन निर्यात गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात ($22.14 अरब), नीदरलैंड ($11.98 अरब), और चीन ($10.03 अरब) थे। भारत से संयुक्त अरब अमीरात का आयात मुख्यतः परिष्कृत पेट्रोलियम और आभूषणों पर केंद्रित था, जबकि नीदरलैंड को निर्यात में यूरोपीय व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का प्रभुत्व था। चीन को भेजे जाने वाले निर्यात में रसायन, खनिज और इंजीनियरिंग उपकरण शामिल थे, जो एशियाई विनिर्माण श्रृंखलाओं में कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

    चीन से सबसे ज्यादा खरीदा

    आयात के मोर्चे पर, चीन ने भारत को 73.99 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात के साथ भारी बढ़त बनाए रखी। ये निर्यात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मशीनरी, रसायनों और इंजीनियरिंग पुर्जों पर केंद्रित थे, जो भारत के विनिर्माण और संयोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं।

    संयुक्त अरब अमीरात ($40.36 अरब) भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत था, जिसका मुख्य स्रोत कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और कीमती धातुएं थीं। रूस ($35.97 अरब) दूसरे स्थान पर था, जहाँ आयात में लगभग पूरी तरह से रियायती कच्चे तेल का प्रभुत्व था, जो भारत के ऊर्जा मिश्रण में एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा है।

    पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा आयात

    सभी वस्तुओं में, भारत के आयात में पेट्रोलियम ($106.91 अरब) का नेतृत्व रहा, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ($65.73 अरब) और सोना ($41.24 अरब) का स्थान रहा, जो ऊर्जा निर्भरता, इलेक्ट्रॉनिक्स की माँग और बढ़ती सर्राफा कीमतों का एक संयोजन है।

