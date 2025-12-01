औद्योगिक उत्पादन में अक्टूबर में आई जोरदार गिरावट, बिजली और खनन क्षेत्रों का गिरा परफॉर्मेंस; क्या रही वजह?

नई दिल्ली। भारत के औद्योगिक उत्पादन में अक्टूबर महीने में पिछले वर्ष की तुलना में तेज गिरावट देखने को मिली है। यह कमी बिजली उत्पादन और खनन में गिरावट के कारण आई है। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के सोमवार को जारी डेटा के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 0.4% रहा। सितंबर में आईआईपी में 4% की बढ़ोतरी हुई थी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस महीने में धीमी वृद्धि का कारण दशहरा, दीपावली और छठ सहित कई त्यौहारों के कारण कार्य दिवसों की कम संख्या हो सकती है। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार जारी, खनन और बिजली क्षेत्र में सुस्ती अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 1.8% रही, जबकि खनन और बिजली उत्पादन में क्रमशः 1.8% और 6.9% की गिरावट आई।बयान में कहा गया है कि अक्टूबर में कम मांग और इससे हुए बिजली उत्पादन में गिरावट का कारण कई राज्यों में विस्तारित वर्षा ऋतु और आरामदायक परिवेशीय तापमान था।अक्टूबर 2025 के महीने के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमशः 126.2, 151.1 और 193.4 पर हैं।

अक्टूबर 2025 के IIP डेटा की 10 बड़ी बातें 1. अक्टूबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि दर केवल 0.4% रही, जो सितंबर 2025 के 4.0% से काफी कम है। इसका मुख्य कारण दशहरा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के चलते कम कामकाजी दिन रहे।

2. तीन प्रमुख सेक्टरों में माइनिंग (-1.8%), मैन्युफैक्चरिंग (+1.8%) और इलेक्ट्रिसिटी (-6.9%) की वृद्धि दर्ज की गई। बिजली उत्पादन में भारी गिरावट का कारण लंबे समय तक चली बारिश और ज्यादातर राज्यों में ठंडक भरा मौसम रहा, जिससे बिजली की मांग घटी।