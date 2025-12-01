नवंबर महीने में बढ़ा देश का GST कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए ₹1,70,276 करोड़; पिछले साल के मुकाबले इतनी हुई ग्रोथ

नई दिल्ली। सोमवार को जारी सरकारी डेटा के अनुसार, नवंबर महीने में भारत का ग्रॉस GST कलेक्शन (GST Collection) बढ़ा है। हालांकि इसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई। नवंबर महीने में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,70,276 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के नवंबर महीने की तुलना में 0.7% ज्यादा रहा। सरकारी डेटा के अनुसार, कुल नेट GST रेवेन्यू 1.3 प्रतिशत बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये हो गया।

रिफंड में आई गिरावट 1.70 लाख करोड़ रुपये के GST में से CGST में 34,843 करोड़ रुपये, SGST में 42,522 करोड़ रुपये और IGST में 92,910 करोड़ रुपये शामिल रहे। 1.52 लाख करोड़ रुपये के नेट GST रेवेन्यू में से CGST में 32,664 करोड़ रुपये, SGST में 39,805 करोड़ रुपये और IGST में 79,611 करोड़ रुपये शामिल रहे।

बता दें कि नवंबर में कुल रिफंड में 4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो 18,196 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी समय में यह 18,954 करोड़ रुपये था।