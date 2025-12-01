नवंबर महीने में बढ़ा देश का GST कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए ₹1,70,276 करोड़; पिछले साल के मुकाबले इतनी हुई ग्रोथ
नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर महीने में भारत का सकल जीएसटी संग्रह (GST Collection in November 2025) 1,70,276 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 0.7% की मामूली वृद्धि दर्शाता है। हालांकि वृद्धि मामूली है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था में जीएसटी संग्रह की सकारात्मक दिशा को इंगित करता है।
नई दिल्ली। सोमवार को जारी सरकारी डेटा के अनुसार, नवंबर महीने में भारत का ग्रॉस GST कलेक्शन (GST Collection) बढ़ा है। हालांकि इसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई। नवंबर महीने में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,70,276 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के नवंबर महीने की तुलना में 0.7% ज्यादा रहा। सरकारी डेटा के अनुसार, कुल नेट GST रेवेन्यू 1.3 प्रतिशत बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये हो गया।
रिफंड में आई गिरावट
1.70 लाख करोड़ रुपये के GST में से CGST में 34,843 करोड़ रुपये, SGST में 42,522 करोड़ रुपये और IGST में 92,910 करोड़ रुपये शामिल रहे। 1.52 लाख करोड़ रुपये के नेट GST रेवेन्यू में से CGST में 32,664 करोड़ रुपये, SGST में 39,805 करोड़ रुपये और IGST में 79,611 करोड़ रुपये शामिल रहे।
बता दें कि नवंबर में कुल रिफंड में 4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो 18,196 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी समय में यह 18,954 करोड़ रुपये था।
इन राज्यों का GST कलेक्शन रहा टॉप पर
नवंबर में महाराष्ट्र (₹9,923 करोड़), कर्नाटक (₹3,878 करोड़), गुजरात (₹3,825 करोड़) और तमिलनाडु (₹3,764 करोड़) का GST रेवेन्यू सबसे ज्यादा रहा।
बता दें कि नवंबर में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 2.3 फीसदी घटकर 1.24 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक रहा, जबकि सामान के इम्पोर्ट से रेवेन्यू 10.2 फीसदी बढ़कर 45,976 करोड़ रुपये हो गया। यह गिरावट 375 चीजों पर GST रेट में कमी के बाद आई, जो 22 सितंबर से लागू हुई।
