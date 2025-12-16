भारत के निर्यात डेटा ने US को दिखाया आईना, ट्रंप टैरिफ नहीं रोक पाया हिंदुस्तान की रफ्तार; आंकड़े दे रहे गवाही
नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत के निर्यात ने अमेरिकी व्यापार नीतियों को प्रभावित किया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद, भारत न ...और पढ़ें
नई दिल्ली। भारत सरकार ने सोमवार को निर्यात के आंकड़े जारी किए। इस बार के निर्यात आंकड़े ने अमेरिका के लिए डराने वाले हैं। दरअसल, भारत के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने कम से कम एक दशक में नवंबर महीने में अपना सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दर्ज किया, जिससे ट्रेड डेफिसिट को कम करने में मदद मिली क्योंकि इंपोर्ट अक्टूबर के ऊंचे स्तर से कम हो गए।
अमेरिका, UAE और चीन जैसे देशों को बढ़ते शिपमेंट की वजह से, नवंबर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अंतर कम होकर $24.53 बिलियन हो गया, जो अक्टूबर के $41.68 बिलियन से काफी बेहतर है।
कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा, "टैरिफ के बावजूद, हम अपने एक्सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं और इंपोर्ट भी बढ़ रहा है (38% बढ़कर $5.3 बिलियन), जो भारत-अमेरिका व्यापार के लिए एक अच्छी बात है।"
19% बढ़ा भारत का एक्सपोर्ट
नवंबर में भारत का कुल गुड्स एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 19% बढ़कर $38.13 बिलियन हो गया, जिसमें अमेरिका के साथ देश के व्यापार में काफी सुधार हुआ है।
|साल
|नवंबर महीने में भारत का निर्यात (बिलियन डॉलर में)
|2016
|20.7
|2017
|26.29
|2018
|26.07
|2019
|25.77
|2020
|23.62
|2021
|31.8
|2022
|34.89
|2023
|33.75
|2024
|31.94
|2025
|38.13
महीने-दर-महीने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अक्टूबर के $34.38 बिलियन से बढ़कर $38.13 बिलियन हो गया, जबकि इंपोर्ट अक्टूबर के $76.06 बिलियन से घटकर $62.66 बिलियन हो गया। नवंबर 2024 में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $31.94 बिलियन रहा।
विशेषज्ञों ने बताया कि इस ट्रेंड में कई चीजों का योगदान रहा। ट्रेड इकोनॉमिस्ट बिस्वजीत धर, जो नई दिल्ली में काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर भी हैं, ने कहा कि रुपये की हालिया गिरावट ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि कमजोर रुपया एक्सपोर्ट में मदद करता है और करंट अकाउंट की स्थिति को सपोर्ट कर सकता है।
धर ने कहा, "यहां एक साफ ट्रेड-ऑफ दिख रहा है, जिसमें सेंट्रल बैंक रिजर्व बचा रहा है, जबकि बाहरी बैलेंस के लिए डेप्रिसिएशन को बफर के तौर पर काम करने दे रहा है। हाल ही में एक्सपोर्ट में जो तेजी आई है, वह कीमत के बजाय वॉल्यूम की वजह से ज्यादा लग रही है, जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर अक्टूबर में कमजोरी के बाद एडजस्ट कर रहे हैं।"
भारत के निर्यात आंकड़े
- नवंबर 2025 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट US$ 38.13 बिलियन था, जबकि नवंबर 2024 में यह US$ 31.94 बिलियन था।
- नवंबर 2025 में मर्चेंडाइज इंपोर्ट US$ 62.66 बिलियन था, जबकि नवंबर 2024 में यह US$ 63.87 बिलियन था।
- अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट US$ 292.07 बिलियन रहा, जबकि अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान यह US$ 284.60 बिलियन था।
- अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान मर्चेंडाइज इंपोर्ट US$ 515.21 बिलियन रहा, जबकि अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान यह US$ 487.93 बिलियन था।
- अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट US$ 223.13 बिलियन रहा, जबकि अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान यह US$ 203.33 बिलियन था।
टैरिफ के बावजूद अमेरिका को भारत ने रिकॉर्ड निर्यात किया
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, लगातार दो महीनों तक नेगेटिव ग्रोथ दर्ज करने, ट्रंप टैरिफ के बावजूद नवंबर में अमेरिका को भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 22.61 प्रतिशत बढ़कर 6.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि चीन को शिपमेंट 90% बढ़कर $2.2 बिलियन हो गया। अक्टूबर में अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 8.6% और सितंबर में 11.9% कम हो गया था। पिछले साल की तुलना में नवंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और यहां तक कि रेडीमेड टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में सुधार हुआ।
अगस्त में, अमेरिका ने भारतीय इंपोर्ट पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल ड्यूटी बढ़कर 50% तक हो गई, जो वाशिंगटन द्वारा अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है, जिसमें टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, और समुद्री उत्पादों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।