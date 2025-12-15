Language
    नवंबर में कम हुआ भारत का व्यापार घाटा, निर्यात बढ़ने और आयात घटने का दिखा असर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    नवंबर में भारत का व्यापार घाटा (Trade Deficit) घटकर 24.53 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल यह 31.92 अरब डॉलर था। निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट ...और पढ़ें

    भारत का व्यापार घाटा नवंबर में कम हुआ

    आईएएनएस, नई दिल्ली। भारत का व्यापार घाटा नवंबर में कम होकर 24.53 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले साल इसी महीने की अवधि में 31.92 अरब डॉलर था। यह जानकारी सरकार की ओर से सोमवार को जारी किए गए डेटा में दी गई। व्यापार घाटे में कमी की वजह निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट होना है।
    सरकार की ओर से बताया गया कि नवंबर में कुल निर्यात बढ़कर 73.99 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 64.05 अरब डॉलर था। वहीं, आयात कम होकर 80.63 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 81.1 अरब डॉलर था।

    वस्तु निर्यात के लिए अच्छा रहा नवंबर

    सरकार ने कहा कि नवंबर का महीना वस्तु निर्यात के लिए अब तक सबसे अच्छा रहा है और इस दौरान 38.13 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि नवंबर आयात-निर्यात के हिसाब से अच्छा महीना रहा है। सोने, कोयले और पेट्रोलियम के आयात में नवंबर में बड़ी कमी देखने को मिली है।
    अग्रवाल ने आगे कहा कि नवंबर में अक्टूबर में हुए नुकसान की भरपाई हो गई है और बाकी के वित्त वर्ष के लिए भविष्य अच्छा रहने की उम्मीद है। टैरिफ के बावजूद नवंबर में अमेरिकी निर्यात में 1.3 अरब डॉलर रहा है। चीन को निर्यात 1 अरब डॉलर रहा है और स्पेन, यूएई और तंजानिया जैसे देशों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है।

    FY26 में अब तक का निर्यात कितना

    सरकार की ओर से बताया गया कि वित्त वर्ष 26 की शुरुआत से अब तक कुल संचयी निर्यात 562.13 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 533 अरब डॉलर था। इस दौरान वस्तुओं का निर्यात 292 अरब डॉलर है।
    चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि में शीर्ष तीन निर्यात गतंव्यों में अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शामिल शामिल हैं, जबकि आयात गंतव्यों में चीन,यूएई और रूस का नाम शीर्ष पर है। अग्रवाल ने कहा कि टैरिफ के बावजूद भारत अमेरिकी बाजारों में जगह बना रहा है। भारत अमेरिका से एनर्जी का आयात बढ़ा रहा है और यह भारत-अमेरिका ट्रेड डील के लिए अच्छा संकेत है।

