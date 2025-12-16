Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:19 PM (IST)

    सोशल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के शेयरों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों ने आज अपना 52 वीक हाई बनाया। इस तेजी ने मीशो के फाउंडर विदित ...और पढ़ें

    Meesho के शेयरों में आई बंपर तेजी, तो ये लड़का बन गया अरबपति; दौलत हो गई लगभग 10 हजार करोड़ रुपये

    नई दिल्ली। 10 दिसंबर को शेयर बाजार में एंट्री मारने वाली सोशल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के शेयरों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों ने आज अपना 52 वीक हाई (Meesho Share 52 Week High) बनाया। इस तेजी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। इतना ही नहीं मीशो के शेयरों में आई इस भयंकर तेजी के बाद एक लड़का अरबपति भी बन गया है। उसकी दौलत 1 बिलियन डॉलर पहुंच गई है।

    ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मीशों का फाउंडर है। विदित आत्रे अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, क्योंकि आज के कारोबार में कंपनी के शेयरों में तेजी से उछाल आया और वे 52-हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गए। मंगलवार को मीशो के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, सेशन के दौरान शेयर 13% से ज्यादा चढ़कर 193.50 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए।

    विदित आत्रे की नेटवर्थ कितनी? Vidit Aatrey Net Worth

    मीशों के शेयर 74 परसेंट से ज्यादा बढ़कर 193 रुपये प्रति शेयर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, जबकि इश्यू प्राइस 111 रुपये था, जिससे आत्रेय की नेट वर्थ अरबों डॉलर में पहुंच गई। 

    आत्रे के पास कंपनी में लगभग 47.25 करोड़ शेयर हैं, जो 11.1% हिस्सेदारी के बराबर है। दिन की सबसे ज्यादा कीमत पर, उनकी होल्डिंग की वैल्यू लगभग 9,128 करोड़ रुपये, या लगभग $1 बिलियन है। को-फाउंडर संजीव बर्नवाल, जिनके पास लगभग 31.6 करोड़ शेयर हैं, अब उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 6,099 करोड़ रुपये है।

    2015 में शुरू हुई थी मीशो

    मीशो की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। अपनी शुरुआत के बाद से ही यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण इलाकों में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। छोटे व्यापारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना मॉल बेचने लगे। और धीरे-धीरे करके मीशो टियर 3 और टियर 4 शहरों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की पहली पसंद बन गया।

    IIT-दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने वाले विदित आत्रे का नाम भी अब बिलेनियर की लिस्ट में जुड़ गया है।  मीशो से पहले, उन्होंने ITC लिमिटेड और InMobi में काम किया। उन्हें 2018 में फोर्ब्स एशिया के 30 अंडर 30 और फोर्ब्स इंडिया के 30 अंडर 30, 2019 में एंटरप्रेन्योर मैगजीन के 35 अंडर 35, और 2021, 2024 और 2025 में फॉर्च्यून इंडिया के 40 अंडर 40 में शामिल किया गया था।

    ब्रोकरेज ने बताया मीशो का टारगेट प्राइस

    चॉइस इक्विटीज ने मीशो पर BUY रेटिंग और 200 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू की है, जिसका मतलब है 81.7 प्रतिशत का अपसाइड। ब्रोकरेज ने कंपनी को FY28E EV से रेवेन्यू के 4 गुना पर वैल्यू किया है, जिसमें सिर्फ एक सैनिटी चेक के तौर पर तीन-स्टेज डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस का इस्तेमाल किया गया है।

    ब्रोकरेज ने कहा कि मीशो प्लेटफॉर्म लाइफसाइकिल के हाई-ग्रोथ फेज में बना हुआ है और उम्मीद है कि FY25-FY28E के दौरान 31 प्रतिशत रेवेन्यू CAGR देगा, जो वैल्यू-लेड ई-कॉमर्स में गहरी पैठ और वैल्मो के स्केल अप होने के साथ लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार से सपोर्टेड है। ऑपरेटिंग लेवरेज और मजबूत यूनिट इकोनॉमिक्स के कारण FY27E तक EBITDA के पॉजिटिव होने का अनुमान है।

