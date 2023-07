Inoperative Pan Card पर आयकर विभाग ने दिया अहम अपडेट, जानिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: इनकम टैक्स विभाग ने देश में चल रहे निष्क्रिय पैन कार्ड की खबरों के बीच एक सफाई पेश की है। आयकर विभाग ने कहा कि पैन जो आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, वह निष्क्रिय पैन के समान नहीं है।

सरल भाषा में कहें तो अगर आपने 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया था तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है लेकिन उसके बावजूद आप आईटीआ फाइल कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि

आयकर विभाग ने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) "निष्क्रिय पैन के लिए उच्च दर" पर काटा जाएगा। इसी तरह, आयकर विभाग ने कहा, ''निष्क्रिय पैन के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) ऊंची दर पर एकत्र किया जाएगा।''

Dear Taxpayers,

Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.

Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,…— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023