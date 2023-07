Ludhiana Murder: सनसनीखेज वारदात! बाइक सवार नकाबपोशों ने NRI की तेजधार हथियार से गला रेतकर की हत्या

Ludhiana Murder लुधियाना में नकाबपोश हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते तेजधार हथियारों से एक एनआरई की हत्या कर दी। बाइक पर मृतक के साथ उसका नौकर भी सवार था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस की तरफ से बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

लुधियाना में हमलावरों ने एनआरई की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।

Your browser does not support the audio element.

लुधियाना, राजन कैंथ। लुधियाना में एक बार फिर तेजधार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल, ठाकुर कालोनी में हमलावरों ने रात सोमवार की रात करीब 12 बजे के आसपास बाइक से घर जा रहे एनआरआई की गला रेतकर हत्या कर दी। बाइक पर मृतक के साथ उसका नौकर भी सवार था। तेजधार हथियारों से किया वार घटना का पता चलते ही पुलिस अधिकारी दल बल समेत मौके पर पहुंचे और छानबीन करने में जुट गए। ललतों कलां चौकी प्रभारी रविंदर कुमार ने बताया कि मृतक अपने नौकर के साथ फार्म हाऊस से ललतों स्थित अपने घर की तरफ जा रहा था। उसी बीच रास्ते में 2 बाइक सवारों ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने तेजधार हथियारों से वार करके बरिंदर सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए उसे डीएमसी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं, हमले में नौकर को भी कुछ चोटें आई है। पुरानी रंजिश के चलते की हत्या उधर, शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है, क्योंकि एनआरआई का मोबाइल व पर्स उसी के पास है। वो कनाडा का पीआर है। उसका पूरा परिवार वहीं रहता है। बनिंदर सिंह स्वदेश आता जाता रहता था। अब वो पिछले 6 महीने से यहीं रह रहा था। प्राथमिक जांच में पता चला है कि हमलावरों ने उसकी गर्दर पर तेजधार हथियारों से वार किए हैं। मृतक का एक रिश्तेदार लुधियाना रहता है। उसी के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Gurpreet Cheema