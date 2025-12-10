Language
    Cryptocurrency से इनकम टैक्स विभाग की तगड़ी कमाई, TDS के जरिए आए 1100 करोड़ रुपये; सरकार ने संसद में खुद बताया

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    क्रिप्टोकरेंसी से इनकम टैक्स विभाग को टीडीएस के जरिए 1100 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। सरकार ने संसद में यह जानकारी दी। डिजिटल एसेट्स पर टैक्‍स लगने से ...और पढ़ें

    Cryptocurrency से इनकम टैक्स विभाग की तगड़ी कमाई, TDS के जरिए आए 1100 करोड़ रुपये; सरकार ने संसद में खुद बताया

    नई दिल्ली। शेयर बाजार की ही तरह आज के समय में लोग क्रिप्टोकरेंसी में भी निवेश कर रहे हैं। भारत में ऐसे कई क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जिनके जरिए ये ट्रेडिंग की जाती है। इन प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की खूब कमाई भी हुई है। दरअसल, ये प्लेटफॉर्म नियम के तहत TDS काटते हैं जो सीधे सरकारी खजाने में जाता है।

    क्रिप्टोकरेंसी अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भारी मात्रा में टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में शेयर किए गए डेटा के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने पिछले 3 फाइनेंशियल सालों में यूजर्स से लगभग 1,100 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिसमें से 60% सिर्फ़ एक राज्य से आया है।

    संसद के साथ शेयर किए गए डेटा के एनालिसिस के अनुसार, 2024-25 में भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू ₹51,000 करोड़ से ज्यादा हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 41% की बढ़ोतरी है।

    किस साल सरकार को कितना मिला टैक्स

    मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने तीन क्रिप्टो एक्सचेंजों और कई अन्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन से जुड़ी 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला है।

    राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए डेटा से पता चलता है कि सरकार ने 2024-25 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के तौर पर ₹511.8 करोड़ इकट्ठा किए। वहीं,  FY 22-23 में 221.27 करोड़ रुपये और FY 23-24 में 362.70 करोड़ रुपये का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) इकट्ठा किया है। इस तरह, इन 3 वित्तीय वर्षों का कुल योग लगभग 1,096 करोड़ रुपये है।

    चूंकि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की दर हर ट्रांजैक्शन पर 1% है, इसका मतलब है कि कुल ट्रांजैक्शन की वैल्यू ₹51,180 करोड़ थी।

    महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आया TDS

    वित्त मंत्रालय के डेटा से पता चला है कि एक्सचेंजों ने यूजर्स से जो TDS इकट्ठा किया, उसका 60% महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र में एक्सचेंजों ने FY 22-23 में 142.83 करोड़ रुपये, FY 23-24 में 224.60 करोड़ रुपये और FY 24-25 में 293.40 करोड़ रुपये का TDS इकट्ठा किया। इससे पता चलता है कि लगभग 1,100 करोड़ रुपये के TDS में से, लगभग 661 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के यूज़र्स से इकट्ठा किए गए।

