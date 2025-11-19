कुछ ही हफ्तों में डूब गए 1.2 ट्रिलियन डॉलर, रिकॉर्ड हाई के बाद क्रैश हुआ क्रिप्टो बाजार; बिटकॉइन भी हुआ धड़ाम
Crypto Market Crash: क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। बिटकॉइन, जो पहले $126,000 तक पहुंच गया था, अब $90,000 के स्तर पर है। वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार का मूल्य लगभग एक-चौथाई गिर गया है, जिससे निवेशकों में चिंता है।
नई दिल्ली। Crypto Market Crash: आज के समय में नॉर्मल करेंसी के साथ डिजिटल करेंसी का भी बोलबाला है। वर्तमान समय में डिजिटल करेंसी को हम क्रिप्टो के रूप में जानते हैं। आज के समय में अगर क्रिप्टो मार्केट में भूचाल आता है तो उसका सीधा असर आम इंसान के जीवन पर भी पड़ता है। कुछ ही हफ्तों में क्रिप्टोकरेंसी में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, जिससे इस साल की शुरुआत में निवेशकों का उत्साह बढ़ाने वाली कड़ी मेहनत से अर्जित की गई अच्छी-खासी कमाई पर पानी फिर गया है। बिटकॉइन, जिसने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ $126,000 के स्तर पर पहुंचकर सभी का ध्यान खींचा था और एक निरंतर तेजी की उम्मीद जगाई थी, लेकिन अब $90,000 के स्तर पर पहुंच गया है।
पिछले महीने रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद से बिटकॉइन का मूल्य तेजी से गिरा है। मंगलवार को यह कुछ समय के लिए $90,000 से नीचे गिर गया, जबकि अक्टूबर की शुरुआत में यह $126,000 से ऊपर था।
हालिया गिरावट से पहले, डोनल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के बाद बिटकॉइन में रिकॉर्ड तेजी देखी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पुनर्निर्वाचन से पहले क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन किया था और अब भी कर रहे हैं।बिटकॉइन ने पहली बार मई में $100,000 का आंकड़ा पार किया था और पिछले महीने लगभग $126,251 के अपने नवीनतम रिकॉर्ड को छुआ।
क्यों धराशायी हुआ क्रिप्टो बाजार?
पिछले छह सप्ताह में, वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार अपने मूल्य का लगभग एक-चौथाई गिर गया है, जिससे सभी डिजिटल संपत्तियों के शीर्ष-स्तरीय बाजार पूंजीकरण से लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। क्रिप्टोकरेंसी का कुल बाजार पूंजीकरण अक्टूबर की शुरुआत में लगभग 4.4 ट्रिलियन डॉलर से घटकर नवंबर के मध्य तक 3.15 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक रह गया। बिटकॉइन अक्टूबर की शुरुआत में 126,000 डॉलर के शिखर से गिरकर नवंबर के मध्य में लगभग 90,000 डॉलर पर आ गया, जो उस शिखर से लगभग 25-30 प्रतिशत की गिरावट है। इस गिरावट ने 2025 के लिए क्रिप्टो के लगभग सभी लाभ को मिटा दिया और कई अन्य टोकन को और भी अधिक नुकसान में धकेल दिया।
Bitcoin की कीमत क्यों गिर रही है?
अक्टूबर की शुरुआत में रिकॉर्ड तोड़ने और मंगलवार को 90,000 डॉलर से नीचे गिरने के बीच बिटकॉइन ने अपने मूल्य का एक-चौथाई हिस्सा खो दिया। मंगलवार को अन्य क्रिप्टोकरेंसी में भी गिरावट आई, जिसमें एलन मस्क द्वारा प्रचारित सट्टा डिजिटल टोकन डॉगकॉइन भी शामिल है। अमेरिकी सरकार के अब तक के सबसे लंबे शटडाउन के कारण प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के जारी न होने के बाद, कम सुरक्षित मानी जाने वाली सभी संपत्तियां, जैसे कि शेयर, वित्तीय बाजारों में भारी नुकसान झेल रही हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टो को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
