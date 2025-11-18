Bitcoin price today: बिटकॉइन क्रैश होकर 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंची, आखिर क्यों हो रही लगातार धड़ाम?

Bitcoin price today: बिटकॉइन लगातार दबाव में दिख रही है। यह मंगलवार 18 नवंबर को सात महीनों में पहली बार $90,000 (करीब 79,76,340 रुपये) से नीचे गिर गया, जिससे इसकी गिरावट अक्टूबर के रिकॉर्ड हाई लेवल से 26% से अधिक हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तेज गिरावट ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या यह महज एक थोड़े समय की गिरावट है या एक और चार-साल तक भी ऐसे ही गिरावट होती रहेगी। यह लंबे समय तक बिकवाली को बढ़ावा दे सकता है।

अत्यधिक अस्थिर इस क्रिप्टोकरेंसी ने 2025 की अपनी बढ़त खो दी है और अब यह अक्टूबर के अपने हाई लेवल $126,000 से लगभग 30% नीचे है। पिछले हफ्ते लगभग $98,000 के खास चार्ट सपोर्ट से नीचे जाने के बाद, यह एशिया में दोपहर के कारोबार के दौरान 2% गिरकर $89,953 पर आ गया है।

यह भी पढ़ें: जापान को हल्के में ले रहा चीन? लेकिन ये आंकड़े दिखा रहे आइलैंड देश की असली ताकत ट्रेडर्स का मानना है कि इस गिरावट का कारण अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती को लेकर बढ़ती अनिश्चितता तथा लंबी तेजी के बाद व्यापक बाजार में गिरावट है। Pi42 के सह-संस्थापक और सीईओ अविनाश शेखर के मुताबिक, " क्रिप्टो बाजार एक ऐसे दौर में आ चुका है जहां भावना, संरचना और मनोविज्ञान आपस में टकरा रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन $90,000 के करीब कारोबार कर रहा है, जिससे 2025 की सारी बढ़त खत्म हो रही है और चार साल के चक्र की बहस फिर से हर बातचीत के केंद्र में आ गई है। ईटीएफ की निकासी, व्हेल के चलाए गए शॉर्ट पोजिशनिंग और घटती लिक्विडिटी ने एक सामान्य गिरावट को और गहरी गिरावट में बदल दिया है।"



Ether, XRP Price: ईथर और एक्सआरपी में भी गिरावट ईथर पर लगातार दबाव बना हुआ है, जो अगस्त के अपने उच्चतम स्तर 4,955 डॉलर से लगभग 40% गिर गया है, तथा मंगलवार को 1% गिरकर 2,997 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

उसी दिन, मुनाफावसूली की वजह से मांग में भारी गिरावट के कारण XRP में $2.30 के रेजिस्टेंस लेवल से भारी गिरावट देखी गई। संस्थागत ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेजी से संकेत मिला कि यह प्रतिरोध स्तर अब भी मजबूती से बना हुआ है।

इस बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण है? कॉइनडीसीएक्स के SVP, कस्टडी और बिजऑप्स, पारस गुप्ता के अनुसार, बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि बाजार अत्यधिक भय के दौर में प्रवेश कर चुका है। अप्रैल में बीटीसी के लगभग $90,250 के स्तर तक गिरने से व्यापक चिंता पैदा हो गई है और क्रिप्टो इकोसिस्टम में बिकवाली तेज हो गई है।

गुप्ता ने कहा, "इस गिरावट ने एथेरियम, सोलाना और बीएनबी जैसे प्रमुख ऑल्टकॉइन्स को भी प्रमुख समर्थन स्तरों से नीचे धकेल दिया है, जिससे यह धारणा पुष्ट होती है कि बाजार एक गहरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। दबाव को और बढ़ाते हुए, बिटकॉइन वायदा मार्च के बाद पहली बार नकारात्मक हो गया है, जो व्यापारियों के बीच कमजोर विश्वास का संकेत है।"